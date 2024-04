Laura Müller: Michael Wendler verspricht noch mehr nackte Haut – „Schnallt euch an“

Es war DER Aufreger der Woche: Via Instagram kündigte Laura Müller, ihrerseits Ehefrau des gefallenen Schlagerstars Michael Wendler, ein heißes Video auf Only Fans an. Und wie man das so macht, teaserte die 23-Jährige das vermeintliche sexy Material auch direkt visuell an. Ein erstes Foto zeigt Laura Müller im Bett mit zwei halb bekleideten Männern. Dazu heißt es von Laura: „Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht!!! Ihr wisst, wo es exclusives Material gibt.“

Gemeint ist wenig überraschend ihr kostenpflichtiger Only-Fans-Kanal. Viel zu sehen gibt es dort bislang jedoch nicht. Denn das eigentliche Video soll erst am 18. April um 18 Uhr erscheinen. Erst dann wissen die Abonnenten von Lauras Nackidei-Kanal, was denn wirklich in dem ominösen Clip zu sehen ist.

Laura Müller in Heels und Strapse

Klar ist jedoch: Die erste Werbung allein scheint noch nicht gereicht zu haben. Michael Wendler und Laura Müller legen noch einmal nach. In ihrer Instagram-Story teilte Laura nun ein zweites Foto. Es zeigt sie in Unterwäsche, Strapse und Heels im Bett. Einer der beiden Männern kriecht dabei auf sie zu, die 23-Jährige scheint ihn mit ihren High-Heels auf Abstand zu halten.

Dazu schreibt die Influencerin: „Ich finde, dass man als moderne, emanzipierte, erwachsene Frau auch mal mit fremden Männern spielen kann. Was meint ihr?“

Michael Wendler über Lauras Nackidei-Pläne

Was wir meinen, ist an dieser Stelle eher unerheblich. Michael Wendler jedenfalls scheint ganz gut damit klarzukommen, dass seine Frau mit fremden Männern spielen will. Er zitierte Lauras Aussage via „X“ und Facebook, ergänzte: „Lauras erster heißer Clip startet am Donnerstag, den 18. April 2024 um 18 Uhr deutscher Zeit. Schnallt euch an.“

Die Fans jedenfalls sind zwiegespalten. Während die einen das Ganze gutheißen und Aussagen, wie diese verfassen: „Das ist das beste, was man machen kann. Nur so kann man wahre Liebe zeigen und zeigen, dass man nur spielt. Das gibt viel Vertrauen in die Beziehung.“ Glauben andere eher an einen PR-Gag: „Wird bestimmt ne Publicity-Nummer und Laura fängt erfolglos an zu singen.“

++ Laura Müller: Heißes Video – sie macht’s mit zwei Männern ++

Ist halt jetzt die Frage, was schlimmer ist. Am 18. April sind wir alle schlauer.