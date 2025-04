Michael Wendler: Ehefrau Laura teilt Video am Pool – am Ende wird’s seltsam

So langsam aber sicher läuft der Oster-Countdown. In nur wenigen Wochen begeben sich die Kinder wieder auf große Ostereiersuche und zu ihnen gehört ganz offenbar auch der gemeinsame Sohn von Schlagerstar Michael Wendler und seiner Frau Laura Müller.

Die Playboy-Beauty, die mit ihrem Mann in Florida wohnt, teilt im Netz ein neues Video. Es zeigt eine vorzeitige Oster-Szene am Pool, womöglich auf dem Anwesen ihrer Villa. Schaut man sich das Video allerdings bis zum Ende hin an, macht ein Detail mehr als stutzig.

Michael Wendler: Frau Laura teilt Pool-Video

Michael Wendlers bessere Hälfte Laura Müller will für ihren Erstgeborenen ein besonderes Ostern feiern und bereitet schon jetzt seine Geschenke vor. Dafür befüllt sie Plastik-Ostereier mit allerhand Spielzeug und lässt ihre Fans auf TikTok dazu wissen: „Erste Eiersuche für Rome.“

Ihr Söhnchen Rome Aston ist fast zwei Jahre alt und kann sich in diesem Jahr also auf eine bunter Eiersuche freuen. Von Enten über Autos bis hin zu Tonie-Figuren ist alles dabei, was das Kinderherz höherschlagen lassen dürfte.

Laura Müller: Luxus für Sohn Rome?

Doch anstatt die Eier-Geschenke in eine dazugehörige Kindertüte aufzubewahren, greift Michael Wendlers Liebste dann doch lieber zur Luxus-Variante. In der letzten Video-Szene sieht man Laura, wie sie das Spielzeug brav wegräumt – ausgerechnet in eine Dior-Tüte!

Romes Sachen sind also in einer Tüte des französischen Luxusherstellers aufbewahrt. Ob er das wohl zu schätzen weiß…

Mittlerweile hat ihr Söhnchen Rome auch einen Bruder. Am 26. Dezember 2024 kam Lauras Sohn, Ocean Amor, zur Welt. Der Kleine hat mit seinen dreieinhalb Monaten aber noch etwas Zeit, bis Mama Laura die Dior-Tüte für ihn zu Ostern rausholt.

