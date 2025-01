Michael Wendler platzt der Kragen: „Das ist ungeheuerlich“

Er war einst ein gefeierter Schlagerstar, füllte Arenen, hatte es gar in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Doch dann kam Corona. Und das Drama um Michael Wendler nahm seinen Lauf.

Mit absurden und gefährlichen Äußerungen zur Pandemie schoss sich der Mann, der sich selbst den Titel „König des Popschlager“ verlieh, ins Aus. Geschäftspartner wandten sich ab, RTL warf Michael Wendler bei „DSDS“ raus.

Zusammen mit seiner Frau Laura Müller und den zwei gemeinsamen Kindern Rome Aston und Ocean Amor lebt Michael Wendler heute in den USA. In Deutschland ist es ruhiger um ihn geworden, zu politischen Themen äußert sich der 52-Jährige aber weiterhin. Und das nicht ohne eine gewisse Vehemenz.

Michael Wendler gegen Olaf Scholz

Teilte er doch auf „X“ einen Artikel zu einer Rede, die Bundeskanzler Olaf Scholz beim World Economic Forum in Davos hielt. Dort sagte er auf Englisch, dass jeder seine Meinung frei äußern dürfe. Was man allerdings nicht akzeptiere, sei die Unterstützung „extrem rechter Positionen“.

Daraus machte ein Artikel die Überschrift „Meinungsfreiheit in Europa nicht für ‚extrem rechte Positionen’“. Und Michael Wendler? Der war direkt auf 180. „Waaaaas? Wohin bewegt sich Deutschland bitte??? Wer die Meinungsfreiheit einschränkt, verstößt gegen Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes. Das ist ungeheuerlich, Herr Scholz, und beängstigend“, so der Wendler via „X“ (und natürlich komplett in Großbuchstaben).

Michael Wendler und seine Konzerttickets

Nun ja, so hat Olaf Scholz es eben nicht gesagt. Wörtlich übersetzt sagte er: „Wir haben in Deutschland die Meinungsfreiheit. Jeder darf seine Meinung sagen, selbst wenn er Milliardär ist. Aber was wir nicht akzeptieren, wenn jemand extrem rechte Positionen unterstützt.“

Vielleicht will er ja auch irgendwann einmal wieder mit musikalischen Inhalten bei seinen Fans punkten. Drei Konzerte sind bislang in Deutschland angekündigt. Doch die Ticketpreise werfen Fragen auf.