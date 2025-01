Michael Wendler in NRW: Ticketpreise werfen Fragen auf

Kommt Michael Wendler wirklich zurück nach Deutschland? Es ist schon einige Zeit her, dass der Mann, der einst als Schlagerstar gefeiert wurde und in der Corona-Pandemie vornehmlich durch absurde und gefährliche Äußerungen auffiel, seine alte Heimat besuchte.

Zusammen mit seiner Frau Laura und den mittlerweile zwei gemeinsamen Kindern Rome Aston und Ocean Amor hat es sich der Wendler in den USA gemütlich gemacht. Die Lust auf ein musikalisches Comeback in Deutschland scheint aber immer noch tief in Michael Wendler verankert. Und so versuchte der 52-Jährige in der jüngeren Vergangenheit immer wieder, Konzerte in Deutschland zu verkünden.

Kommt Michael Wendler zurück nach Deutschland?

Dabei blieb es dann aber oftmals auch. Das Spiel war nämlich stets das gleiche. Michael Wendler und Veranstalter lassen öffentlich verlautbaren, dass an Örtlichkeit XY ein Konzert stattfinden soll. Daraufhin gibt es öffentliche Proteste gegen den selbsternannten „Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker“, und das Konzert verschwand so schnell vom Veranstaltungskalender, wie es aufgetaucht ist. Dies war bei einem geplanten Auftritt in Oberhausen so, dies war auch bei einem erhofften Gig im Dorf Münsterland so.

Drei Termine jedoch halten sich trotz aller Widerstände wacker. Der in der Arena Oberhausen am 6. September 2025, der in der Bochumer Kultdisco Prater am 24. Mai und ein Auftritt in einem Festzelt in Datteln am 20. Juni 2025.

Bislang sind drei Konzerte geplant

Was auffällt: Für alle drei Konzerte gibt es noch reichlich Tickets. Und die Preise für eben jene gehen massiv auseinander. So kosten Karten für das Konzert in der Arena Oberhausen bei „Eventim“ stattliche 66,80 Euro. Sogenannte Komfort-Tickets, bei denen Käufer einen separaten Zugang zur Konzert-Location und einen Parkplatz bekommen, gar 88,30 Euro. Ein überraschender Preis, schließlich sind die meisten Parkhäuser am Einkaufszentrum Centro Oberhausen eh kostenfrei.

Deutlich günstiger wird es in Datteln. Hier kostet ein Ticket bei „Eventim Light“ 51,70 Euro. Noch günstiger kann man den Wendler allerdings in Bochum sehen. 35,27 Euro kostet das Ticket für den Partytempel an der Dorstener Straße. Worin die unterschiedlichen Preise begründet liegen? Unklar.