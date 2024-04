Laura Müller: Nächste Klatsche – nun schießt ER gegen ihren Song

Heiß erseht und heiß angeteasert – dies tat Wendler Ehefrau Laura Müller mit ihrem neuen Song „Superstar.“ Am Donnerstag (18. April) war es dann endlich so weit, das erste Lied der 23-Jährigen feierte sein Debüt. Nachdem der Titel bei vielen Hörern durchfällt, haben sich mittlerweile auch Musik-Größen ein Urteil zu der Neuerscheinung gebildet.

Laura Müller: So urteilt ein Schlager-Star

Vor einigen Tagen kündigte Laura Müller eine erotische Darbietung an. Während viele Anhänger des Only-Fans-Stars auf einen Porno tippten – oder hofften – stellte sich am Ende doch nur diese Erkenntnis heraus: Laura Müller veröffentlichte ihr erstes Musikvideo. Für die Promo räkelte sie sich mit zwei oberkörperfreien Männern leicht bekleidet im Bett. Auch der komplette Clip zum Song „Superstar“ zeigt viel nackte Haut und lässt manche Zuhörer aufhorchen. Jetzt haben sich Kollegen aus der Musikbranche zum Debüt geäußert.

Schlager.de hat den renommierten Musiker und Schlager-Experten G.G. Anderson um seine Meinung gebeten. Mit einer beeindruckenden Karriere, die über sechs Jahrzehnte zurückreicht und Zusammenarbeiten mit Größen wie Roland Kaiser und Mireille Mathieu umfasst, weiß Anderson, wovon er spricht.

Nachdem das Schlager-Portal dem Sänger den Müller-Song präsentierte, fiel sein Urteil eindeutig aus: „Sie sollte lieber etwas anderes machen außer singen.“ G. G. Anderson komplettes Urteil zu „Superstar“ kannst du auf Schlager.de nachlesen.

Auch Poptitan Dieter Bohlen urteilte bereits hart über Laura Müllers Song. „Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können. Laura, mit sowas wird das nichts“, so der „DSDS“-Juror.