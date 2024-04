Laura Müller: Sperrung ihres Videos gefordert – „Verstößt gegen sämtliche Richtlinien“

„Billigste Only-Fans-Werbung jemals. Komplett Autotune im Refrain und sonst nur vorgelesene Zweckreimscheiße ohne Taktgefühl. Ist das peinlich.“ „Ich dachte erst, das ist eine Fakeseite. Aber das ist ernst gemeint… Das ist nicht schlecht, das ist sehr schlecht. In meinen Augen grauenhaft.“ „Man hat ja schon nicht viel erwartet, aber das ist wohl das Schlimmste, was je bei YouTube hochgeladen wurde.“ Das sind nur drei der bislang (Stand 19. April 2024, 7 Uhr) 1.787 Kommentare, die unter dem neuen Video von Michael Wendlers Frau Laura Müller hochgeladen wurden.

„Superstar“, so der Titel des ersten Songs der 23-Jährigen, ist ein Machwerk des schlechten Geschmacks. Knapp drei Minuten lang versucht Laura Müller, die bislang eher durch ihre Beziehung mit dem einstigen Schlagerstar sowie durch Nacktfotos aufgefallen war, zu rappen.

Laura Müllers erster Song fällt bei den Fans durch

Dabei heraus kamen Zeilen, bei denen man sich eigentlich nur beschämt die Ohren zuhalten will. „Ich mach es gern im Auto, den Knüppel in der Hand, aber nur in nem Ferrari, denn der ist mir bekannt“, „rappt“ Laura da beispielsweise. Oder: „Ich bin auf Only Fans ein Superstar, habe 100.000 Follower, ich bin auf Only Fans, Tag und Nacht, ich weiß doch, was dich glücklich macht.“

++ Laura Müllers erstes Lied ist grausamer als jeder Wendler-Song ++

Es ist also nicht unverständlich, dass die Aufregung um Lauras ersten Song groß ist. Größer als die Aufregung ist jedoch nur der Unmut etlicher Zuhörer, die nun sogar unverhohlen die Sperrung des Videos fordern.

„Eigentlich ist das ‚Musik-Video‘ ein einziges öffentliches Ärgernis. Das sollte man Youtube sofort melden zwecks Sperrung“, heißt es beispielsweise in den You-Tube-Kommentaren. Oder: „Gibt es auf YouTube nicht auch Richtlinien, was hochgeladen werden darf? Ich meine sowas absurd grauenhaft Schlechtes verstößt sicherlich gegen sämtliche Richtlinien.“

Und ein Dritter scherzt: „Gerade hat YouTube bekannt gegeben, dass sie wegen dieses Songs ihre Plattform offline nehmen werden.“