Laura Maria Rypa kann es endlich verraten: „Waren beim Frauenarzt“

Laura Maria Rypa sollte momentan mit Sänger Pietro Lombardi unbeschwert im Babyglück schweben. Die beiden erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Doch zuletzt überschatteten schlechte Neuigkeiten die Schwangerschaft.

Jetzt meldet sich die Verlobte des „DSDS“-Stars endlich zu Wort.

Laura Maria Rypa: Sorge um Schwangerschaft

Es waren besorgniserregende Worte, die keine hochschwangere Frau gerne hören möchte. Laura Maria Rypa erhielt Mitte Juli die Nachricht, dass bei ihr eine Trichterbildung sichtbar war. Dabei verkürzt und öffnet sich der Gebärmutterhals gegen Ende der Schwangerschaft zu früh – konkret hätte das für die Verlobte von Pietro bedeuten: Sie hätte eine Frühgeburt erleiden können.

Momentan befindet sich die 28-Jährige in der 33. Schwangerschaftswoche. Nach einem Besuch beim Frauenarzt herrscht endlich Gewissheit.

Laura Maria Rypa spricht Klartext

Laura Maria Rypa kann aufatmen! Denn ein Besuch beim Gynäkologen zeigte nun: Ihr Gebärmutterhals ist wieder länger geworden, das Risiko für eine Frühgeburt deutlich gesunken. Die positiven Neuigkeiten sind für die jungen Eltern eine echte Erleichterung! „Wie ihr hören könnt, bin ich wirklich sehr erleichtert. Wir waren gerade beim Frauenarzt und es sieht alles gut aus“, erzählt Laura.

Doch nicht nur für Pietros Liebste geht es bergauf. Ihr heranwachsender Sohn ist ebenfalls wohlauf. „Der Kleine wächst. Der Kleine wiegt entsprechend seiner Woche. Ich hoffe, dass es wirklich so weitergeht, denn dann ist der Kleine vielleicht sogar erst in der 40. Woche da. Ich bin so erleichtert.“ Zu einem Post auf Social Media schrieb sie noch vor wenigen Tagen: „Ich kann es kaum erwarten, dass unser bald zu einem endlich wird und wir dich in unseren Armen halten dürfen.“

Geschafft hätte Laura Maria Rypa diese positive Entwicklung mit ganz viel Entspannung, wie sie ihren Fans weiter auf Instagram verriet. Die Influencerin habe sich in den vergangenen Tagen lediglich „geschont“ und „ausgeruht.“ Unterstützung erhielt sie dabei sicherlich von ihrem Schatzi Pietro Lombardi.