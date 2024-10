Laura Maria Rypa: Mit DIESEM Foto beweist sie es allen

Laura Maria Rypa wünscht sich in diesen Tagen nichts sehnlicher als endlich zur Ruhe kommen zu können. Ein nächtlicher Polizeieinsatz in der Villa von Pietro Lombardi und seiner Liebsten sorgte für einen großen Presseaufschrei. Denn es standen schwerwiegende Anschuldigungen der häuslichen Gewalt im Raum. Was genau in dieser besagten Nacht geschah, weiß bis heute niemand.

Am Donnerstagabend (24. Oktober) veröffentlichte Pietro Lombardi dann sein erstes Statement in Videoform. Am Morgen danach teilt Laura Maria Rypa nun ein Foto auf ihrem Instagram-Profil, das deutlicher kaum sein könnte.

Laura Maria Rypa lässt keine Fragen offen

Tagelang warteten Fans von Pietro Lombardi auf ein Statement des „DSDS“-Stars, der sich bislang zu den Vorwürfen gar nicht geäußert hatte. In dem auf seinem Instagram-Profil geposteten Video stellt der Sänger nun klar: „Ich habe meine Frau niemals geschlagen.“ Es kam an dem besagten Abend zu einem Streit und er habe sich bei Laura Maria Rypa für sein Verhalten entschuldigt. Der Musiker gibt jedoch auch zu: „Es gibt nichts schönzureden, ich war ein richtiges Arschloch.“

Außerdem gelobt der RTL-Star Besserung und bekundet: „Ich habe Laura versprochen, dass ich an meinen Problemen arbeiten werde.“ Der Aufenthalt von Laura Maria Rypa in einer Kölner Klinik sei lediglich ein Routineunterfangen gewesen, der Influencerin soll in der besagten Nacht nichts Schlimmes zugestoßen sein. Am Morgen nach Pietro Lombardis Statement-Video teilt Laura nun ein aussagekräftiges Foto auf ihrem Profil.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Laura Maria Rypas höchste Priorität scheint in diesen Tagen bei ihren Kindern zu liegen. Erst wenige Monate ist ihr Sohn Amelio alt, ihr erster Sohn Leano ist mittlerweile eins. Das Foto, das die Influencerin nun mit ihren 939.000 Instagram-Followern teilt, zeigt sie auf einem brauen Sessel sitzend. Auf ihren Schoß kuscheln sich ihre beiden Söhne, die Situation wirkt friedlich und vertraut.

Ihrem ältesten Sohn Leano gibt die Influencerin ein liebevolles Küsschen. Laura kommentiert den Schnappschuss mit den Worten: „In ihren Augen sehe ich die Welt, in ihren Herzen meine größte Liebe.“ Mit diesem Foto zeigt die Influencerin, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht und sie sich in diesen Tagen um die wichtigsten Dinge in ihrem Leben kümmert. Auch gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi zeigte sich die Influencerin nach dem Vorfall, das Paar scheint weiterhin zusammen zu sein.

Wie es im Leben von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi weitergeht, wird die Öffentlichkeit sicherlich aufmerksam mitverfolgen. Es bleibt zu hoffen, dass sich ein solcher Vorfall nicht noch mal wiederholen wird.