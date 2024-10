Königin Camilla: Plötzlich kommen ihr die Tränen

König Charles III. und seine Gattin, Königin Camilla, beweisen auch im hohen Alter: Das royale Paar ist fitter denn je. Denn gerade steht die große Herbsttour der beiden an. Nach vier ereignisreichen Tagen endete am Samstag (26. Oktober) die Samoa-Etappe. Die royalen Weltenbummler hatten bereits vorab Australien besucht, bevor sie sich auf die nächste Insel begaben, um dort tief in die Kultur und samoanischen Traditionen eintauchen.

Ihr offizieller Ausflug erreichte zum krönenden Abschluss nun seinen emotionalen Höhepunkt.

Königin Camilla kann es nicht verbergen!

König Charles und Königin Camilla sind einmal mehr im Dienst der Krone unterwegs. Für ihre Herbsttour besuchten sie bereits Australien, jetteten dann nach Samoa weiter. Doch auch dort kam die Reise nun zu einem Ende. Die Königin schien dabei gut gelaunt zu sein, doch der Abschied fiel ihr sichtlich schwer. Da kullerten sogar ein paar Tränen über ihre Wange!

Mit wässrigen Augen und einem Lachen, das auch der einsetzende Regenguss nicht trüben konnte, verabschiedete sie sich herzlich von ihren Gastgebern.

Königin Camilla wird deutlich

Die Schnappschüsse tauchten nach der Teilnahme des royalen Paares an der Tagung der Regierungschefs des Commonwealth auf, wo sie sich mit führenden Politikern und Prominenten aus aller Welt unterhielten.

In seiner Rede betonte König Charles seine tiefe Verbundenheit mit dem Commonwealth und hob die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit hervor. In Anspielung auf die Herausforderungen der heutigen Zeit sprach er von den „dunklen Wolken, die sich zusammenbrauen“, und rief zur Einheit auf. „Das Commonwealth kann sicherlich eine Quelle der Hoffnung sein“, betonte der Monarch eindringlich.

Auch Königin Camilla nutzte die Gelegenheit, um eine wichtige Botschaft zu vermitteln. Sie brachte ihre Unterstützung für Frauenrechte zum Ausdruck und griff dabei ein samoanisches Sprichwort auf, das sinngemäß bedeutet: „Frauen können alles erreichen.“