Royals: Queen Camilla hat innigen Wunsch – es geht um Charles

Königin Camilla und König Charles haben hinter den Palastmauern hohen Besuch empfangen – denn die japanischen Royals, Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako waren auf einem dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich.

Nachdem die Krebserkrankung von dem Monarchen publik gemacht wurde, nimmt Charles wieder vermehrt öffentliche Auftritte war – doch dies zum Missfallen seiner Ehefrau Camilla. Die wünscht sich für ihren Liebsten nur eine Sache.

Royals: Expertin fällt besonderes Detail ins Auge

Erst am Dienstag (25. Juni) begrüßten König Charles und Königin Camilla das japanische Königspaar – drei Tage später verabschieden sich die royalen Paare schon wieder voneinander. Vor der Rückreise nach Japan begab sich Kaiser Naruhito nach Schloss Windsor, um Königin Elizabeth II. an ihrer Ruhestätte die letzte Ehre zu erweisen. Anschließend besuchte er die Kew Gardens im Westen Londons.

Zum Abschied fuhren Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako mit der Staatslimousine vom Buckingham Palast ab. Dabei fiel Judi James, einer Expertin für Körpersprache, ein ganz besonderes Detail auf, wie sie dem „Mirror“ verriet. So soll Camilla vor allem darauf bedacht gewesen sein, dass ihr Gatte Charles so schnell wie möglich wieder zur Ruhe kommt.

Royals: Camilla in großer Sorge um König Charles

„Königin Camilla wollte König Charles nach dem Staatsbesuch des japanischen Kaiserpaares unbedingt zurück in den Buckingham Palast bringen, um sich auszuruhen“, ist sich Körpersprachen-Expertin Judi James sicher. Zudem bemerkte sie Anzeichen dafür, dass der Monarch „ein wenig müde“ sei.

Weiterhin soll Camilla sogar sehr besorgt um Charles gewesen sein. „Es gibt einen Punkt, an dem Camilla tatsächlich mit Charles zu sprechen scheint, um ihn zu warnen, und ihre linke Hand krampft sich zusammen und löst sich wieder, was auf wachsende Angst hindeutet“, erklärt James. Scheinbar ist Camilla unruhig geworden, da sich der Abschied des japanischen Königspaares länger als gedacht hingezogen habe.

Die enge Beziehung zwischen den britischen Royals und dem japanischen Staatsoberhaupt reicht Jahrzehnte zurück. König Charles lernte Kaiser Naruhito in den 1980er Jahren an der Universität Oxford kennen, an der die beiden studierten. Die Männer gingen damals gemeinsam in die Oper und zum Fliegenfischen.