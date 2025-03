König Charles trifft Selenskyj – Experte sicher: „DAS wird er auf keinen Fall sagen“

Es ist das Treffen, über das alle reden: König Charles III. empfängt am Sonntag (2. März) Volodymyr Selenskyj. Nach dem verbalen Schlagabtausch mit Trump sucht der ukrainische Präsident nun königlichen Beistand in Großbritannien. Wo? Auf dem idyllischen Anwesen in Sandringham!

Inmitten des transatlantischen Dramas öffnet der 76-jährige Monarch seine Türen. Und das kurz nach Trumps „beispielloser“ Einladung zu einem zweiten Staatsbesuch. Zufall? Wohl kaum! Vor dem Treffen gab es heiße Spekulationen. Königsexperte Robert Jobson plauderte mit dem Express. Sein Tipp: Charles wird Trump außen vor lassen.

König Charles III. trifft auf Volodymyr Selenskyj

„Der König wird auf keinen Fall etwas über Trump sagen. Er ist ein Mann, der ein Meister der Soft-Power-Diplomatie ist“, so Jobson. Seit über 50 Jahren weiß Charles, wie man diplomatisch das Zepter schwingt. „Er weiß, wie man sich am anmutigsten verhält, nachdem er von der Königin gelernt hat“, so der Experte. Doch was wird er Selenskyj sagen? Klar ist: Charles steht fest an der Seite der Ukraine.

„Unbeschreibliche Aggression“, nannte er die russische Invasion. Doch Charles weiß, dass er Ärger mit den USA lieber umgeht. Diplomatie ist schließlich sein zweiter Vorname! Ein Palast-Insider verriet „The Sun“, dass das Selenskyj-Meeting schon lange geplant war. Der Besuch fällt perfekt zusammen mit dem Verteidigungsgipfel (>>> hier mehr dazu), ausgerichtet von Premierminister Keir Starmer. Ein strategisches Timing?

Nur 24 Stunden vor dem royalen Empfang traf Selenskyj am Samstag (1. März) in der Downing Street auf Starmer. Und die Vorfreude war groß: „Ich bin sehr froh, dass Seine Majestät der König meinem morgigen Treffen zugestimmt hat“, sagte der Premierminister. Das Treffen zwischen König Charles III. und Selenskyj dürfte sowohl in den USA als auch in Russland mit Argusaugen beobachtet werden.