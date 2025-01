Baby-News bei den Royals: König Charles ist schon informiert

Baby-News aus dem britischen Königshaus. Wie Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi am Mittwochmittag bekannt gaben, sind sie Eltern einer kleinen Tochter geworden.

„Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, den 22. Januar, um 12.57 Uhr geboren wurde. Das Baby wiegt vier Pfund und fünf Unzen“, heißt es auf dem Instagram-Channel von König Charles und seiner Frau, Königin Camilla.

Prinzessin Beatrice bekommt eine kleine Tochter

Weiter heißt es: „Der König und die Königin und andere Mitglieder der königlichen Familie wurden alle informiert und freuen sich über die Nachricht.“

Und auch Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi sind überglücklich. „Prinzessin Beatrice und Herr Mapelli Mozzi bedanken sich bei allen Mitarbeitern des Krankenhauses für die wunderbare Versorgung. Ihre Königliche Hoheit und ihre Tochter sind gesund und es geht ihr gut, und die Familie genießt es, Zeit mit Athenas älteren Geschwistern Wolfie und Sienna zusammen zu verbringen.“

Ein wahrhaft erleichternde Nachricht, kam das Royal-Baby doch mehrere Wochen zu früh zur Welt. Das Paar hatte im Oktober vergangenen Jahres die Schwangerschaft verkündet. Damals hieß es: „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt geben zu können, dass sie im Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind erwarten; ein Geschwisterchen für den achtjährigen Wolfie und die dreijährige Sienna.“

Welch schöne Nachricht in einer so schwierigen Zeit. Das sehen auch die Anhänger der britischen Monarchie so. „Ich liebe Athena’s Namen. Ich freue mich das alle glücklich und gesund sind“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Ein anderer Follower schreibt: „Oh, willkommen auf der Welt, schönes kleines Baby. Herzlichen Glückwunsch euch allen.“ Und ein Dritter bittet: „Möge Gott die royale Familie schützen.“