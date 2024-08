König Charles III. räumt mit Gerüchten auf – jetzt kann es jeder sehen

König Charles III. (75) überrascht mit seinem neuesten öffentlichen Auftritt die ganze Welt. Mit einem Lächeln und in einem Tartan-Kilt hält er den andauernden Gerüchten über seine Gesundheit entgegen. Dabei zeigte sich der Monarch, der noch immer Krebsbehandlungen erhält, ganz in schottischer Tradition, als er am Montag (19. August) die Balaklava Company des Royal Regiment of Scotland inspizierte.

Der König, der in seinem geliebten Tartan-Kilt, langen roten Socken und einer passenden braunen Weste und Jacke wie ein echter schottischer Adliger aussah, war die gute Laune ins Gesicht geschrieben. Mit seinem Erscheinen bei der Veranstaltung gab er sogar eine großes Update zu seiner Gesundheit. Eine Botschaft die signalisieren soll: Er ist noch lange nicht am Ende…

König Charles III. strahlt um die Wette

Die Zeremonie setzte einen festlichen Ton für den Sommeraufenthalt des Königs, der Tradition mit den vertrauten Eigenheiten des königlichen Lebens verband. Adelsexperte Cameron Walker äußerte sich bei „GB News“ zum Gesundheitszustand von König Charles III. und teilte mit, dass die königlichen Ärzte andeuten, dass sich die Dinge „in die richtige Richtung“ entwickeln. Er fügte hinzu: „Ich denke, es sieht positiv aus.“

Diese Woche wird sich die königliche Familie am Lieblingsort der verstorbenen Königin versammeln. Kate Middleton, die ebenfalls gegen Krebs kämpft, ihr Ehemann Prinz William und ihre drei Kinder werden erwartet, um den König Charles und Gattin Camilla in Balmoral zu treffen. Ob auch Prinz Harry, Meghan Markle und ihre Kinder für dieses familiäre Ereignis anreisen werden? Wohl kaum.

Sie scheinen keine Anstalten zu machen, Kalifornien zu verlassen, um ihre königlichen Verwandten zu treffen. Die Frage, ob die königliche Familie in diesem Sommer vollständig vereint sein wird, bleibt daher offen.

Eines steht jedoch fest: König Charles III. lässt sich von seinen gesundheitlichen Herausforderungen nicht unterkriegen und genießt seinen Sommerurlaub im ikonischen schottischen Schloss in vollen Zügen.