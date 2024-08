König Charles III.: Pikante Details aus seinem Schlafzimmer enthüllt

Das dürfte König Charles III. so gar nicht gefallen. Eine Royals-Expertin hat jetzt die Schlafgewohnheiten des Monarchen ausgeplaudert. Und nur so viel: Es handelt sich um pikante Details.

Worauf der 75-Jährige in keiner Nacht verzichten will und was ihm niemals ins Schlafzimmer kommen würde, das erfährst du jetzt.

König Charles III.: Diese Marotten waren bereits bekannt

König Charles III. hat so einige Marotten. Das ist längst bekannt. Ob es der Umstand ist, dass er sich jeden Morgen die Zahnpasta von Dienern auf die Zahnbürste drücken lässt oder der Fakt, dass er stets mit seinem eigenen Toilettensitz verreist – der Monarch ist in einigen Angelegenheiten ziemlich eigen.

Betroffen davon sind eigentlich alle Lebensbereiche. Kein Wunder also, dass der 75-Jährige auch im Schlafzimmer so seine Macken hat. Welche das genau sind, weiß seit kurzem die ganze Welt. Emily Nash, eine Journalistin des britischen „Hello“-Magazines hat sie ausgeplaudert.

Darauf könnte der Monarch im Schlafzimmer niemals verzichten

Im Podcast „A Right Royal Podcast“ ihres Arbeitgebers erzählte Nash unter anderem, dass König Charles III. sich sehr für die Einrichtung seines Gemachs interessiere – genauer gesagt für die Möbel und die Ausstattung. Von seiner Schwägerin Annabel Elliot, der Schwester von Königin Camilla, will sie außerdem erfahren haben, dass er keine Federbetten mag.

Und noch ein weiteres Detail verriet die Journalistin. Demnach würde es der Monarch gerne kalt zum Schlafen haben. Wenn er zu Bett geht, bleiben die Palastfenster meist offen. Auch im Winter wird keine Ausnahme gemacht. Im Schlafzimmer von König Charles III. kann es entsprechend ziemlich eisig werden.

Nichts für Frostbeulen! Mit Königin Camilla soll es daher immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen. Sie mag es lieber kuschelig warm. Wer am Ende das letzte Wort im königlichen Schlafzimmer hat, ist nicht überliefert.