König Charles III. wagt mutigen Schritt in Richtung Harry und Meghan

Inmitten königlicher Spannungen kündigt sich ein brisanter Sommer an. König Charles plant, Prinz Harry und Meghan Markle zu einem Familientreffen nach Balmoral einzuladen. Doch während sich die königliche Einladung anbahnt, wachsen die Ängste bei Camilla.

Diesen Sommer wird es heiß in den schottischen Highlands, und das liegt nicht nur am Wetter! Der britische Monarch, der traditionell die Sommermonate auf dem malerischen, 50.000 Hektar großen Privatanwesen in Balmoral verbringt, möchte die Herzogin und den Herzog von Sussex einladen, ihn zu besuchen. Doch der Royal-Experte Tom Quinn deutet an, dass hinter den Kulissen nicht alles so harmonisch ist, wie es scheint.

König Charles: Gattin Camilla ist not amused

Obwohl Charles die Einladung aussprechen wird, rechnet er fest damit, dass sie abgelehnt wird. Der Royal-Experte spekuliert, dass die Spannungen zwischen Harry und seinem Bruder William eine zentrale Rolle in der Entscheidung spielen werden. „Harry würde gerne Kate sehen, seine Sorge um sie ist tief, aber eine Begegnung mit seinem Bruder scheint derzeit unmöglich“, erklärt Quinn.

Während Charles hofft, dass die idyllische Kulisse von Balmoral dazu beitragen könnte, alte Wunden zu heilen, fürchtet Camilla, dass jegliche Turbulenzen die dringend benötigte Ruhe ihres Mannes gefährden könnten. Besonders jetzt, wo Charles sich von seiner eigenen Gesundheitskrise erholt, ist die Stabilität wichtiger denn je. Meghan, die zuvor deutlich gemacht hat, dass sie ohne eine öffentliche Entschuldigung für die vergangenen Behandlungen durch die königliche Familie nicht nach Großbritannien zurückkehren werde, steht ebenfalls im Zentrum der Kontroverse.

„Ein Besuch in Balmoral würde sie in eine schwierige Position bringen“, so Quinn. „Es sei denn, es geschieht etwas wirklich Dramatisches, wie eine schwere Krankheit oder schlimmer. Dann könnten alle Pläne über den Haufen geworfen werden.“