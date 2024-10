König Charles: Nach mysteriösem Tod seines Freundes – jetzt herrscht Gewissheit

Für König Charles war das Jahr 2024 bislang alles andere als einfach. Erst bekommen er und seine Schwiegertochter Kate Middleton die Diagnose Krebs und dann stirbt auch noch einer seiner engsten Bekannten.

Im März verstarb Ian Farquhar im Alter von 78 Jahren unter mysteriösen Umständen, die Fragen aufgeworfen haben. Nun kommen jedoch erschreckende Details ans Licht, die nicht nur König Charles bestürzen dürften.

König Charles: Plötzlicher Tod eines Freundes

Ian Farquhar war ein langjähriger Freund der britischen Royals. Vor allem zu König Charles hatte er einen ausgesprochen guten Draht. Die Freundschaft der beiden Männer ging sogar so weit, dass Ian ein Farmhaus auf dem Grundstück des Monarchen in Gloucestershire mieten durfte.

+++ König Charles III.: Expertin will es nicht schönreden – „Die Realität“ +++

Doch im März diesen Jahres dann der Schock: Ian Farquhar wird tot aufgefunden! Damals hieß es in einem Statement des Jagdvereins Beaufort Hunt noch: „Mit gebrochenem Herzen senden wir unsere Liebe und unser Beileid an die Familie und Freunde unseres eigenen Captains Ian Farquhar, der diese Woche friedlich verstorben ist.“ Doch die Details, die nun ans Licht kommen, widerlegen diese Aussage.

König Charles schweigt zu Tod seines Freundes

Wie das britische Magazin „Hello!“ berichtet, starb Ian Farquhar nicht friedlich, sondern nach einem tragischen Unfall. „Am Morgen des 6. März wurde Ian von einer Pflegerin tot zwischen der Wand und seinem Bett aufgefunden, mit den Füßen in der Luft über dem Nachttisch“, erklärt der Gerichtsmediziner gegenüber dem Magazin.

+++ König Charles III.: Nach Ankunft in Australien – Toiletten-Panne sorgt für Aufregung +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter heißt es: „Es ist unklar, wie er in diese Position gekommen ist, aber es sieht so aus, als wäre es das Ergebnis einer bewussten Handlung seinerseits, die ungewollt zu seinem Tod führte.“ Er vermutet, dass der Verstorbene beim Aufstehen ungünstig gefallen sei und anschließend an der Wand eingeklemmt war. Der britische Monarch hüllt sich bislang in Schweigen. Bleibt abzuwarten, ob er sich nach diesen Details zum Tod seines Freundes noch äußern wird.