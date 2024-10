König Charles III.: Expertin will es nicht schönreden – „Die Realität“

Es war ein ganz besonderer Besuch von König Charles III. in Australien. Gemeinsam mit Camilla stattete er dem Land im Rahmen einer Pazifik-Reise einen mehrtägigen Besuch ab – der erste, seit er Monarch ist und der erste Besuch eines regierenden Königs in Down Under!

Das Interesse der Bürger sowie der Medien war entsprechend groß. Jeder Schritt des Königs wurde ganz genau verfolgt. Auch von ihr: Natalie Oliveri. Die australische Königshaus-Expertin erlebte die royalen Gäste hautnah bei mehreren Terminen und kann es nicht schönreden!

König Charles III. beschert Expertin besonderen Moment

Für Natalie Oliveri, Royals-Expertin bei dem australischen Lifestyleportal 9honey, war es ein Höhepunkt in ihrer Karriere: die Australien-Reise von König Charles III. und Königin Camilla. Sie durfte den Besuch der Royals vom ersten Tag an verfolgen und kam den beiden so nah wie kaum jemand.

Nach einem Gottesdienst in Sydney schüttelte Oliveri die Hand von Charles und Camilla und konnte kurz mit ihnen sprechen. Einer ihrer Lieblingsmomente während des Besuchs, wie sie dieser Redaktion verriet.

„Die Realität einer Tour mit der königlichen Familie“

Doch das war natürlich nicht die einzige Situation, in der sie dem Paar nah kam. Auch unter anderem bei einem „Community-Barbecue“, am Opernhaus in Sydney oder am Flughafen bei der Abreise nach Samoa stand sie in der ersten Reihe, um nichts zu verpassen.

Erlebnisse, die die Expertin niemals vergessen wird, die aber auch ihren Preis haben. „Die Realität einer Tour mit der königlichen Familie ist anspruchsvoll und herausfordernd, und es muss ein strenges Protokoll eingehalten werden“, erklärt sie und versucht die Schattenseiten nicht schönzureden.

Trotz aller Anstrengungen, die die Berichterstattung über den Besuch von König Charles III. und Königin Camilla mit sich brachte, überwiegt bei Natalie Oliveri aber die Begeisterung. „Für einen Reporter, der über das Königshaus berichtet, ist es der ultimative Auftrag. Man kann einen noch nie dagewesenen Einblick in die Arbeitsweise der königlichen Familie erhalten, wie die Royals aus nächster Nähe sind und welche einzigartigen Auswirkungen ihre Besuche auf die normalen Menschen haben“, erklärt sie und ist noch immer sichtlich überwältigt von ihren Erlebnissen. Ihrem Job sei dank, dass sie diese nicht missen muss.