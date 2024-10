König Charles: Mitten auf der Australien-Reise – er und Camilla tauchen ab

Was ist denn da los? König Charles III. und seine Gattin Camilla haben sich auf ihrer Australienreise rar gemacht! Nach einem glanzvollen Start am Freitag zogen sich die Royals überraschend zurück. Keine öffentlichen Auftritte, kein Blitzlichtgewitter – stattdessen absolute Ruhe. Was steckt hinter dieser royalen Pause?

Der Grund für diesen unerwarteten Rückzug ist simpel, aber verständlich: Jetlag und Erholung! Nach dem langen Flug und dem Trubel des ersten Tages gönnte sich das königliche Paar eine Auszeit. Schließlich sind Charles und Camilla nicht mehr die Jüngsten – und der Monarch hat wichtige Pläne.

König Charles: Das ist ihm besonders wichtig

Dieser Australien-Trip ist für Charles von großer Bedeutung, denn es ist seine erste große Reise seit seiner Krebsdiagnose. Die ärztliche Behandlung pausiert während des Aufenthaltes, was die Planung zu einer echten Herausforderung machte. Doch der König lässt sich nicht unterkriegen – die Reise soll ein voller Erfolg werden!

In den kommenden Tagen stehen Treffen mit der lokalen Bevölkerung, ein typisch australisches Barbecue und ein offizieller Empfang durch Premierminister Albanese auf dem Programm. Besonders spannend: Charles wird sich mit führenden Hautkrebsforschern austauschen. Ein Thema, das ihm besonders am Herzen liegt.

König Charles: Buckingham Palace äußert Bedenken

Die Reiseplanung musste sorgfältig abgestimmt werden, um die Kräfte des Königs zu schonen. Ein Sprecher des Buckingham Palace erklärte: „Wir mussten, wie bei jedem Besuch, darüber nachdenken, wie man sicherstellen kann, dass die Energien Ihrer Majestät erhalten bleiben, damit sie ihr Bestes geben können.“

Der Sprecher weiter: „Es gab Anfang des Jahres eine gewisse Hoffnung, dass Ihre Majestäten Neuseeland besuchen könnten. Auf ärztliches Anraten und in enger Absprache mit der australischen und der neuseeländischen Regierung konnte dieser Besuch nicht stattfinden. Wir mussten zusammen mit der australischen Regierung einige schwierige Entscheidungen über das Programm treffen und darüber, wohin Ihre Majestäten reisen können.“

Nach Australien geht es für den König weiter nach Samoa, wo er am Commonwealth Heads of Government Meeting teilnehmen wird. Diese Reise ist also mehr als nur ein Staatsbesuch – sie ist ein Zeichen von Stärke und Hoffnung.