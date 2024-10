König Charles III. meldet sich bei Fan – es rührt zu Tränen

Es sind momentan schwere Stunden für die britische Königsfamilie. Noch immer kämpft König Charles III. mit der Diagnose Krebs, unterzieht sich aktuell einer Chemotherapie. Die Zukunft des Monarchen ist ungewiss und doch steht fest: Der 75-Jährige hat ein Kämpferherz!

Jetzt hat sich ein Fan mit einer emotionalen Botschaft an den König gewandt – denn die beiden vereint ein Schicksal. Was dann folgt, rührt zu Tränen!

König Charles III.: Fan überrascht mit Botschaft

Nachdem König Charles im Februar seine eigene Krebsdiagnose bekannt gegeben hatte, wandte sich ein Fan mit einem Brief an den Monarchen. Der 76-jährige Roger kämpft selbst seit 2012 gegen die Erkrankung, wollte mit dem Schreiben Hoffnung an den König senden.

„Ich teilte ihm meine Erfahrungen mit und sagte, dass ich besonders froh sei, dass der König sich dazu entschlossen habe, es mit der Öffentlichkeit zu teilen. Denn was er gesagt habe, werde viel mehr Resonanz finden als alles, was ich jemals tun könne“, fasst Roger die Worte seines Briefes zusammen. Und weiter: „Ich dankte ihm und dachte nicht weiter darüber nach.“

Doch jetzt erhielt der Radiomoderator sogar ein persönliches Antwortschreiben aus dem Palast!

König Charles III.: Fan kann es nicht fassen!

Post aus dem britischen Königshaus landet nicht bei jedem im Briefkasten! Doch Krebspatient Roger hat von König Charles III. einen persönlichen Brief erhalten, in dem der Monarch ihm alles Gute wünscht. Roger ist sichtlich verblüfft, hätte mit einer Antwort niemals gerechnet: „Ich war gerührt, eine persönlichere Antwort vom Palast zu erhalten, als ich jemals erwartet hätte.“

„Es gab einen besonderen Absatz, in dem stand, dass der König gehört hatte, dass es mir nicht gut ging, und dass er durch meine positive Einstellung ermutigt wurde“, erzählt der Radiomoderator weiter.

Auch wenn Roger den Krebs noch immer nicht komplett besiegt hat, hofft er, mit seiner Nachricht und der Antwort von König Charles III. mehr Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen. „Wenn dies jemanden ermutigen kann, einen Arzt aufzusuchen, dann habe ich meinen kleinen Beitrag geleistet.“