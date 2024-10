König Charles III.: Nach Ankunft in Australien – Toiletten-Panne sorgt für Aufregung

Wer denkt, dass König Charles III. nach Bekanntgabe seiner Krebserkrankung im Februar einen Gang runtergeschaltet hat, irrt gewaltig! Der Monarch und seine Frau Camilla jetten derzeit durch die Welt – ganz im Auftrag der Krone. Die Dienstreise startete mit Ehefrau Camilla am 18. Oktober in Australien.

Dabei stand bereits vor dem Eintreffen des Monarchen fest: Das königliche Paar wird wohl nicht nur freundlich empfangen werden, wenn es in Down Under landet. Aber nicht nur wegen politischer Debatten, sondern wegen einer königlichen Toilettenpause, die nie stattfand!

König Charles III.: Ankunft in Australien läuft anders als geplant

Schon vor ihrer sechstägigen Australienreise kündigten Charles und Camilla an: „Vor unserem ersten Besuch in Australien als König und Königin freuen wir uns sehr darauf, in dieses wunderschöne Land zurückzukehren, um die außerordentlich reichen Kulturen und Gemeinschaften zu feiern, die es so besonders machen.“

Dabei hatten in Sydney die Abgeordneten des Parlaments von New South Wales auf ein ganz besonderes Ereignis gehofft, wie der „Mirror“ berichtet: Die Nutzung einer schalldichten VIP-Toilette, die extra 1992 für Queen Elizabeth renoviert wurde.

Nun sollte auch König Charles III. in den Genuss der Räumlichkeiten kommen – doch ohne Erfolg!

König Charles III.: Es kommt der Krone teuer zu stehen

Kostenpunkt der Toilette damals? Umgerechnet satte 11.000 Euro. Aber was tut man nicht alles für den königlichen Komfort! Doch was machte Charles? Er war zwar 20 Minuten im Gebäude, hielt eine Rede, begrüßte Abgeordnete – und verließ das Parlament, ohne einen Blick auf das „thronwürdige“ WC zu werfen!

Die Abgeordneten witzelten noch vorab, dass der Besuch nur dann „erfolgreich“ wäre, wenn der König die teure Toilette benutzt. Doch daraus wurde nichts. Da hilft wohl nur: Nächster Halt, nächster Versuch.

Der Besuch in Australien wird die größte Tour des Monarchen seit seiner Krebsdiagnose Anfang des Jahres. Für die Dauer der Reise unterbricht König Charles III. sogar seine Chemotherapie.