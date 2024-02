König Charles III.: Diese 5 Royals könnten einspringen, wenn er zu geschwächt ist

Es war wohl die größte Schocknachricht für alle Royals-Fans. König Charles III. hat Krebs. Das gab der britische Königspalast am Montag (5. Februar) in London bekannt. Der Monarch befindet sich derzeit in Behandlung, heißt es in dem Statement weiter. Für den Regenten heißt das jetzt: Ausruhen, schonen und gesund werden! Doch wer übernimmt in seiner Abwesenheit dann die ganzen offiziellen Termine und Pflichten, die das Amt mit sich bringt?

König Charles III.: Fünf Royals kommen infrage

Wie die britische „Sun“ berichtet, teilen sich Prinz William und Camilla die royalen Aufgaben, während der Abwesenheit des Königs. Das scheint auch naheliegend, schließlich ist der älteste Sohn des Regenten auch sein Thronfolger und sollte sich für jede Eventualität auf die Übernahme des Amtes vorbereiten.

Doch die beiden sind die nicht die einzigen, die laut Plan einspringen können, wenn es dem König schlecht geht. Vor einiger Zeit hieß es, dass folgende Mitglieder infrage kämen: Königin Camilla, Prinz William, Prinz Harry, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice. Doch nachdem Harry mit seiner Familie gebrochen hat und Andrew nach skandalösen Vorwürfen ebenfalls seines Amtes entzogen wurde, gibt es eine neue Regelung.

König Charles III. vereinbart Geheimklausel

Die beiden Herzöge stehen offiziell immer noch auf der Liste. Doch eine versteckte Klausel verhindert, dass Harry und Andrew jemals für den Regenten einspringen dürfen. Denn: der königliche Haushalt habe bestätigt, dass in der Praxis nur „berufstätige Mitglieder der königlichen Familie als Staatsberater berufen werden“, berichtet die „Sun“. Somit sind die beiden offiziell raus.

An ihrer Stelle könnten dann Prinzessin Anne und Prinz Edward für König Charles III. einspringen. Bleibt abzuwarten, welcher der Royals in naher Zukunft wirklich aktiv werden muss.