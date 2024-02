König Charles III. hat Krebs: Nostradamus machte unheimliche Prophezeiung – doch dabei bleibt es nicht

Er gehört zu einem der bekanntesten Astrologen und Hellsehern: Seit mehr als 500 Jahren fasziniert und verängstigt der Franzose Nostradamus die Menschheit mit düsteren Vorhersagen. Gelebt hat Michel de Nostredame, so sein richtiger Name, von 1503 bis 1566.

Doch noch immer sind seine Prophezeiungen allgegenwärtig. Eine davon betrifft offenbar König Charles III., der gerade erst eine Krebs-Diagnose erhalten hat.

König Charles III.: Unheimliche Prophezeiung von Nostradamus

Am Montag (5. Februar) gab der königliche Palast in London bekannt, dass der Monarch Krebs hat und sich derzeit in Behandlung befinde. Kein schöner Jahresbeginn für die Royals – zumal auch Charles‘ Schwägerin Kate Middleton wegen einer mysteriösen Bauch-OP kürzlich ganze 13 Tage lang im Krankenhaus verweilte.

Doch ist das Schicksal der Royals womöglich längst von Nostradamus vorhergesagt worden?

2005 veröffentlichte der englische Autor Mario Reading ein Buch, in dem die Prophezeiungen Nostradamus‘ erneut interpretiert wurden. Nostradamus sagte bereits Ereignisse wie den 11. September voraus und schrieb 1555 in seinem Buch „Les Propheties“ insgesamt 942 weltweite Vorhersagen für die Zukunft.

Eine davon war laut „metro.co.uk“, dass König Charles‘ Herrschaft in diesem Jahr ein vorzeitiges Ende nehmen könnte. So schrieb er, dass für die königliche Familie im Jahr 2024 ein Drama bevorstehe und dass der König „mit Gewalt vertrieben“ werde. Doch bei der Prophezeiung blieb es nicht. So soll der König laut Vorhersage durch jemanden ersetzt werden, „der nie erwartet hatte, König zu werden.“

Eigentlich ist Prinz William der nächste Thronfolger, sollte König Charles III. nicht mehr auf dem Thron sitzen. Autor Mario Reading spekuliert in seiner Buch-Interpretation aber auf Prinz Harry, bei dem man nie erwarten würde, dass er einmal König wird, zumal er lediglich auf dem fünften Platz in der Thronfolge rangiert.

Nostradamus hat in seinen Vorhersagen bislang eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, was die Aussagen über die Royals betrifft. So sah er unter anderem den Tod von Königin Elizabeth II. im Jahr 2022 voraus und schätzte sogar ihr Alter richtig. „Königin Elizabeth II. wird ca. 2022 im Alter von etwa 96 Jahren sterben“, hieß es in der Prophezeiung.

Was es mit der mysteriösen Prophezeiung über König Charles III. und die Royals auf sich hat, wird sich spätestens am Ende dieses Jahres zeigen.