Nach Baby-News! König Charles III. erntet fiese Kritik

Es waren Nachrichten, die sich am Dienstag (01. Oktober) wie ein Lauffeuer im Netz verbreiteten: Prinzessin Beatrice, die Nichte von König Charles III., und ihr Gatte Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich auf die Ankunft ihres zweiten gemeinsamen Kindes. Via Instagram verkündetet die royale Familie die frohe Botschaft und lässt Fans aus aller Welt an der Kunde teilhaben.

Doch kurz nach dem Post rückt die Schwangerschaft schon wieder in den Hintergrund. Vielmehr stößt vielen die Formulierung der Nachricht bitter auf!

König Charles: Nichte verkündet süße News

Schon jetzt wartet die Welt gespannt auf die Ankunft eines neuen royalen Babys: Prinzessin Beatrice erwartet ihr zweites gemeinsames Kind mit Ehemann Edoardo. Auf dem Instagram-Account der Royal Family heißt es: „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie Anfang des neuen Jahres ihr zweites gemeinsames Kind erwarten: ein Geschwisterchen für Wolfie und Sienna.“

Und weiter: „Seine Majestät der König wurde darüber informiert und beide Familien freuen sich sehr über diese Nachricht.“ Was zunächst nach einer süßen Ankündigung klingt, lässt viele Fans aufhorchen!

König Charles: Fettnäpfchen-Alarm!

Denn Beatrices Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi brachte in die Beziehung bereits seinen achtjährigen Sohn Wolfie ein, der aus einer früheren Partnerschaft stammt. Dieser wird im Post immerhin als „Geschwisterchen“ erwähnt. Dennoch: Kritischen Stimmen in der Kommentarspalte zufolge soll König Charles mit der Formulierung ordentlich ins Fettnäpfchen getreten sein.

Schließlich ist seine Nichte Wolfies Stiefmutter. Korrekterweise müsste es laut Fans heißen: „Das Paar erwartet sein drittes gemeinsames Kind.“ Es ist allerdings anzunehmen, dass das Presseteam der Royals die Wortwahl getroffen habe, nicht jedoch der Monarch selbst.

Neben kritischen Stimmen gibt es allerdings auch weitere erfreuliche Nachrichten. So teilte der Palast bisher unveröffentlichte Bilder des Paares. Der erste Schnappschuss zeigt die Nichte von König Charles und ihren Ehemann mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Das zweite Foto zeigt erneut Edoardo und die beiden Kinder.