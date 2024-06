König Charles III.: Experte sicher – „Probleme fangen erst an“

Am Dienstag (4. Juni 2024) ist ein ganz besonderer Tag für die kleine Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Am Dienstag wird die Tochter von Prinz Harry und Meghan Markle nämlich schon vier Jahre alt. Wahrscheinlich wird sie ihren Geburtstag zusammen mit Mama, Papa und ihrem großen Bruder Archie feiern. Ziemlich sicher nicht dabei sein werden jedoch ihre Großväter König Charles III. und Thomas Markle.

So herrscht noch immer Eiszeit zwischen Meghan und Harry sowie dem Rest der royalen Familie und auch Meghans Vater. Besonders für König Charles III. soll das ein sehr belastender Zustand sein, wie nun Royals-Experten via „The Sun“ verrieten.

Experte vermutet „unterschwellige Traurigkeit“ bei König Charles III.

„Es ist unglaublich, dass sie schon drei Jahre alt ist, aber natürlich liegt da auch eine unterschwellige Traurigkeit wegen des Kummers, den der König empfindet, weil er seine Enkel nicht mehr sieht“, heißt es beispielsweise von Autor Phil Dampier. Und weiter: „Ich glaube, er hat Lilibet vielleicht nur einmal und Archie nur ein paar Mal getroffen, und sie stehen an siebter und achter Stelle in der Thronfolge. Sie sind in Kalifornien an der amerikanischen Westküste mit amerikanischem Akzent aufgewachsen, und sie sehen ihn einfach nicht.“

Ein ähnliches Schicksal trägt auch Thomas Markle, der Vater von Meghan Markle mit sich. Er hat sich mit seiner Tochter zerstritten, soll weder Prinz Harry noch seine Enkelkinder jemals kennengelernt haben. Der Zwist der beiden war eskaliert, als es Streit um inszenierte Bilder im Vorfeld der Hochzeit gegeben hatte.

Die Frage, die sich Dampier nun stellt, ist die nach der Zukunft. Schließlich werden Archie und Lilibet irgendwann wissen wollen, warum sie keinen Kontakt zu ihren Gr0ßvätern haben. „Wenn sie etwas älter sind, werden sie dann anfangen, Fragen zu stellen: ‚Wie sind wir in diese Situation geraten?‘, ‚Wie kann es sein, dass ich meine Großeltern nicht sehe?‘, ‚Wie kann es sein, dass ich nichts mit der königlichen Familie zu tun habe?’“, schildert der Experte.

Und weiter: „Die Probleme fangen erst an, wenn sie älter werden, und dann wird es wahrscheinlich schwierig für sie.“

