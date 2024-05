König Charles vor wichtiger Entscheidung: „Trooping the Colour“ davon betroffen

König Charles III. steht vor einer wegweisenden Entscheidung!

Beim traditionellen „Trooping the Colour“ blickt die Welt nicht nur auf die glanzvollen Uniformen und die präzisen Choreografien der Soldaten, sondern vor allem auf den legendären Balkon des Buckingham Palace. Doch wer wird dieses Jahr an der Seite des Monarchen stehen?

Bricht König Charles III. mit alter Tradition?

Jahrzehntelang war es Brauch, dass sich die gesamte königliche Familie zum gemeinsamen Salutieren versammelte. Doch unter König Charles wurde dieser Kreis drastisch reduziert. Darunter zählt zu großem Bedauern auch Prinzessin Kate, die aktuell gegen den Krebs kämpft. Nun, inmitten persönlicher Herausforderungen stehen große Veränderungen an. Gerade jetzt, wo familiäre Unterstützung mehr zählt als je zuvor, scheinen vor allem Prinzessinnen Beatrice und Eugenie bereit zu sein, mehr Verantwortung zu übernehmen.

+++ König Charles III. ist „wütender, als man ihn je gesehen hat“ +++

Ihre Präsenz bei jüngsten königlichen Veranstaltungen hat die Spekulationen angeheizt. Werden sie am 15. Juni neben dem Monarchen auf dem Balkon stehen? Die Gesundheitskrisen innerhalb der Familie könnten König Charles dazu bewegen, die strengen Regeln zu lockern. „Sie sind sehr bereit, in der jetzigen Zeit mehr zu tun, um zu helfen“, verriet eine königliche Quelle gegenüber „The Telegraph“ über die jüngere Generation.

„Sie haben ihren Cousin und ihren Onkel sehr gern und wollen alles tun, um sie zu unterstützen. Und sie glauben an die Institution, in der sie aufgewachsen sind“, so die Quelle weiter. Der bevorstehende „Trooping the Colour“ wird nicht nur eine Feier royaler Pracht, sondern auch ein Indiz dafür sein, wie König Charles die Zukunft des britischen Königshauses gestaltet. Wird er die Traditionen seiner Mutter fortsetzen oder seinen eigenen Weg gehen?