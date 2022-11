König Charles III.: DIESE deutschen Stars sind Gäste auf seiner Geburtstagsparty

Wer denkt, dass nur die Royals aus den verschiedensten Ländern eine Einladung zur großen Geburtstagsparty von König Charles III. bekommen, der irrt sich gewaltig. Denn wie jetzt bekannt wird, sind auch diese deutschen Mega-Stars am 74. Geburtstag (14. November) am 1. Dezember in London mit dabei.

Sie sind aber nicht nur gerngesehene Gäste, sondern haben auch eine wichtige Aufgabe. Die Gala in der Londoner Royal Albert Hall zugunsten von König Charles III. soll von ihnen sogar eröffnet werden.

König Charles III.: Magier-Brüder offiziell eingeladen

Die Rede ist von den Ehrlich Brothers. Die Brüder aus Herford waren bereits im Jahr 2018 bei den Feierlichkeiten rund um den Geburtstag des heutigen Königs von England mit dabei. Wie es dazu kam, verraten die Geschwister jetzt im Interview mit „Bild“: „Wir hatten damals unsere erste große Show in der Wembley-Arena, waren auch im englischen Fernsehen. Vielleicht hat uns Charles da gesehen, denn es war ja sein Wunsch, dass wir bei seiner Gala auftreten“.

Das soll dieses Jahr wieder passieren, wie sie erzählen: „Wir eröffnen die Gala und zaubern zuerst den Moderator herbei. Auch unsere Illusion ‚Todesengel‘ wird ein Teil der Show sein“. Was eine Ehre! Da sind sogar die Mega-Stars aufgeregt: „Es ist schon etwas Besonderes und eine Ehre, vor dem englischen König aufzutreten. Wir haben davor großen Respekt. Die Sicherheitsvorkehrungen werden sicher noch größer sein als beim letzten Mal. Und auch wir müssen darauf achten, dass wir nicht gegen das festgesetzte Protokoll verstoßen“.

Die Magier-Brüder werden im Dezember für König Charles III. zaubern. (Archivfoto) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

König Charles III.: Bringen die Brüder Geschenke mit?

Wenn man als Gast eines solchen Events eingeladen ist, dann sollte man doch schon eine Kleinigkeit als Geschenk mitbringen, oder? Auf diese Frage haben die Brüder jedoch eine eindeutige Antwort: „Ich glaube, unsere Illusion ist unser Geschenk. Ein magischer Moment hat für König Charles sicher höheren Stellenwert als irgendetwas, das in Glitzerpaper verpackt ist“.

Und auch die „normalen“ Fans aus England haben Grund zur Freude: Die Ehrlich Brothers werden im kommenden Jahr 2023 eine riesige Show am 30. September im Wembley Stadion präsentieren.

Ob auch seine Söhne Prinz William und Prinz Harry bei der großen Party aufschlagen wird, sehen wir dann am 1. Dezember in London.