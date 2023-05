König Charles III.: Rätsel um Familienfoto – Detail macht stutzig

Die Krönung von König Charles III. war nicht nur für den Monarchen selbst, sondern auch für die Mitglieder Royal-Family ein ganz besonderer Moment. Der Gang in die Westminster Abbey wurde zum Laufsteg und die Anwesenden von Kritikern und Fans genaustens beobachtet.

Im Nachgang veröffentlichte der Palast Fotos und Videos von dem Tag, an dem König Charles III. die Hauptrolle spielte. Darunter zum Beispiel Fotos mit Ehefrau Camilla, Schwiegertochter Kate und Schwester Anne. Bei einer Aufnahme wurden Royals-Fans jetzt allerdings stutzig.

König Charles III. sorgt mit Foto für Wirbel

„Der König mit dem Prinz von Wales und Prinz George von Wales im Thronsaal im Buckingham Palace am Krönungstag“, steht unter dem Foto von Charles und seiner Familie auf dem Instagram-Kanal des Königspaares.

Die Anwesenden lächeln königlich in die Kamera. Was nach einem royalen Familienfoto aussieht, sorgt bei den Fans für Fragen. Denn immer wieder kommt in den Kommentaren die Frage auf „Wo ist Harry?“.

Royals-Fans vermissen Prinz Harry

Vor allem einer stand bei der Krönung mit seinem puren Dasein im Fokus vieler – Prinz Harry. Der Sohn von König Charles III. war extra aus seiner Wahlheimat USA zu seiner Verwandtschaft nach London geflogen, um bei dem Mega-Event mit dabei zu sein. Anschließend jettete er zurück zu seiner Ehefrau Meghan Markle und den gemeinsamen Kindern.

Für Fotos mit den britischen Angehörigen war da keine Zeit mehr. Doch damit ist erstmal nur die Frage geklärt, warum Prinz Harry nicht beim Familienfoto mit Camilla und Co. dabei war. Dabei ist die Erklärung gar nicht so schwer. Denn das Foto zeigt drei Generationen von Thronfolgern. Wobei einer von ihnen, König Charles III., nun endlich das Amt innehat, auf das er so viele Jahre vorbereitet wurde.

Prinz Harry belegt aktuell Platz sechs der britischen Thronfolge. Demnach ist es nur verständlich, dass er in diesem Foto nicht dabei ist.