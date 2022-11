Royals: Verrückter Moment – als er IHN sieht, fällt Prinz George alles aus dem Gesicht

Dass er ein echter, kleiner Spaßvogel ist, hat Prinz George des Öfteren schon unter Beweis gestellt. Gerne schneidet der neunjährige Sohn von Prinz William und Kate Middleton bei öffentlich Auftritten der Royals Grimassen oder lacht sich heimlich in Fäustchen. Doch worüber amüsiert sich ein kleiner, britische Thronfolger eigentlich so?

Das enthüllte neulich der Sänger Craig David in der britischen Comedy-Sendung „The Jonathan Ross Show“. Denn es ist seine Wenigkeit, die dem Spross der Royals an den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. am 04. Juni 2022 ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Doch es ist keineswegs sein Gesang während der Performance, der Georges Aufmerksamkeit damals gewann.

Royals: Prinz George verrückt nach diesem Outfit

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum trat der Sänger in einem sehr auffälligen Look auf die Bühne. Genauer gesagt, handelte es sich um einen blauen Paillettenanzug, der bei jeder Bewegung glitzerte und funkelte.

Für Kinderaugen natürlich ein absolutes Highlight und ein wahrer Aufmerksamkeitsmagnet. In der „The Jonathan Ross Show“ erinnert sich der Sänger genau, wie Prinz William ihn darauf ansprach, dass George fasziniert sei: „Prinz William kommt rüber, er (George) kommt rüber, sagt: ‚Mein Sohn George war verrückt nach dem blauen Pailletten-Outfit, das du trägst‘.“

Das Outfit des Sängers faszinierte Prinz George. (Archivfoto) Foto: IMAGO / agefotostock

Royals: Sänger Craig David gerührt

Selbst für einen Star wie Craig David ist ein solches Kompliment natürlich eine große Ehre, wie er selbst erzählt: „Dieser Moment für mich als Sohn (als ich meine Mutter William vorstellte) war wahrscheinlich der unglaublichste Moment für mich. Dann kommt Kate vorbei. Ein sehr denkwürdiger Moment.“

In der britischen Comedy-Show spricht der Sänger unter anderem auch an, wie er die Regentschaft von Prinz William eines Tages einschätzt. Laut Craig Daniel seien er und sein Bruder Prinz Harry nämlich teil eines neuen Kapitels und würden im englischen Könighaus einen anderen Ton anschlagen.

