König Charles III. sorgt für eine Überraschung – Fans trauen ihren Augen kaum

König Charles III. hat eine turbulente Zeit hinter sich: Erst der Streit mit Sohn Prinz Harry, dann der Tod seiner Mutter Queen Elizabeth, die Krebs-Erkrankung seiner geliebten Schwiegertochter Kate Middleton und schließlich die eigene Krebs-Diagnose. Doch trotz all den schweren Schicksalsschlägen der letzten Zeit ist der König immer noch voller Tatendrang – und sorgt mit seiner neuesten Idee jetzt für eine echte Überraschung!

König Charles III. ist nicht nur das britische Oberhaupt – sondern auch ein tüchtiger Geschäftsmann, wie er mit dieser Idee beweist. Der 75-Jährige verkauft selbstgemachten Gin an seine Fans und Touristen – und das für gerade einmal umgerechnet 7,70 Euro!

König Charles III. verkauft nicht nur Getränke

Und so eröffnete Charles eine Pop-up Gin-Bar auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk. Wer dem royalen Anwesen einen Besuch abstattet, der bekommt unter anderem „vollmundigen Himbeer-Apfel-Gin“ oder einen „Celebration Gin“, der mit Sharon-Frucht und spritzigen Zitrus, sowie feinen Blumennoten aus dem eigenen Garten des Norfolk-Anwesens angereichert ist. Doch in der Bar werden nicht nur Getränke verkauft. So findest du dort auch Himbeer-Gin-Konfitüre und Gin-Schokoladen.

