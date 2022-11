König Charles III. mit traurigen Worten: „Meine Frau und ich sind schockiert“

Es war ein schwieriger Start in seine Amtszeit. Seit nunmehr knapp zwei Monaten hat König Charles III. die Regentschaft von seiner verstorbenen Mutter Elizabeth übernommen. Und schon in den ersten Wochen sieht sich der Monarch etlichen schweren Aufgaben gegenüber.

Seine Premierministerin Liz Truss dankte bereits nach 45 Tagen wieder ab. In der Ukraine wütet ein Krieg. Die Inflation in Großbritannien ist hoch und dann kommen auch noch die Krisen in weiteren Ländern dazu, die König Charles III. im Blick haben muss.

König Charles III. wendet sich an die Menschen in Südkorea

So auch das tragische Unglück in Südkorea. Bei einer Massenpanik in der Hauptstadt Seoul starben am vergangenen Samstagabend mindestens 156 Menschen. Etliche weitere wurden verletzt. Die Veranstaltung war nicht offiziell angemeldet worden, Sicherheitskräfte konnten die dramatische Lage nicht entschärfen.

Ein Drama, das auch König Charles III. und seine Frau Camilla nicht kaltließ. Mit den Worten „Sehr geehrter Herr Präsident“ begann der König von England sein Kondolenzschreiben an den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol.

Charles weiter: „Ich möchte, dass Sie wissen, dass meine Frau und ich schockiert sind. Schockiert von den vielen Menschen zu hören, die durch den tragischen Vorfall in Itaewon, Seoul ihre Liebsten verloren haben. So unzureichend dies unter solch herzzerreißenden Umständen auch sein mag, wir sprechen allen Hinterbliebenen unser tiefstes Mitgefühl aus. Allen Verletzten übermitteln wir unsere besonderen Gedanken und Wünsche für eine baldige Genesung. In Erinnerung an unser Treffen während Ihres eigenen ehrenvollen Besuchs in London zur Teilnahme an der Beerdigung Ihrer verstorbenen Majestät der Königin, seien Sie bitte versichert, dass das Vereinigte Königreich in einer solchen Zeit der nationalen Trauer mit dem Volk der Republik Korea solidarisch ist.“

Mehr Nachrichten:

Es sind Worte, für die Charles viel Lob erfährt. „Ich liebe seine Aussagen. Sie fühlen sich so echt an“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin des Königs bei Instagram. Und eine andere ergänzt: „Danke, Ihre Majestät. Ihre Worte bedeuten den Menschen in Korea sehr viel.“