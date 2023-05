König Charles III.: Neue schreckliche Details des Palast-Angreifers – „Ich werde den König töten“

Neue Details nach dem Vorfall am Buckingham Palast! Am Dienstagabend (2. Mai) sorgte ein Mann für große Aufruhr in London, nachdem er Gegenstände – mutmaßlich Schrotpatronen – über den Zaun des Palasts geworfen hatte. Und das nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III.! Der mutmaßliche Angreifer konnte jedoch schnell von der Polizei festgenommen werden. (Hier gibt es weitere Details dazu >>>)

Jetzt kommen allerdings neue Infos ans Licht, die zeigen, dass der Vorfall für König Charles III. richtig schlimm hätte enden können.

König Charles III.: Neue schreckliche Details des Angreifers

Charles soll laut der „Sun“ nur wenige Minuten vor dem Vorfall den Palast verlassen haben. Sein Glück? Denn wie Augenzeugen dem britischen Blatt nun berichten, soll der Angreifer, nachdem er eine „Anzahl von Gegenständen“ aus einer Tasche geworfen hatte, gerufen haben: „Ich werde den König töten“. Anschließend wurde er von der Polizei gefasst.

Zeugen berichten weiter: „Sobald er die Tasche auf den Boden stellte, stürzten sich die Polizisten auf ihn. Sie schrien ihn an: ‚Runter auf den Boden!’“ Die Polizei fand bei der Durchsuchung seiner Tasche ein Messer. Daraufhin wurde sie vorsichtshalber von der Polizei gesprengt.

König Charles III.: „Wie um alles in der Welt konnte er dem Palast so nahe kommen?“

„Wie um alles in der Welt konnte er dem Palast so nahe kommen, während die Krönung kurz bevorstand?“, fragt sich einer der Zeugen nun. Diese Frage stellen sich nun sicherlich viele Menschen.

Nur wenige Stunden nach dem Vorfall äußerte sich Sicherheitsminister Tom Tugenhat laut „Reuters“ bei Sky News dazu: „Ich bin sehr froh, dass die Polizei unglaublich schnell und professionell auf den Vorfall gestern Abend reagiert hat.“ Bereits seit Monaten seien Vorbereitungen für das royale Event getroffen worden und eine Reihe von diversen Bedrohungen berücksichtigt worden.

Am Tag von König Charles‘ Krönung sollen Tausende Polizisten auf Londons Straßen im Einsatz sein und für Sicherheit sorgen.