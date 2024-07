27.000 Briefe an Kate Middleton und König Charles III.: Alle wollen nur eines

Es war ein riesiger Schock, der in diesem Jahr die ganze Welt erschütterte: Kate Middleton und König Charles III. leiden an Krebs. Nur wenige Stunden hintereinander veröffentlichte der Buckingham Palast zu Beginn des Jahres die Nachricht, dass Charles und Kate im Krankenhaus seien. Während König Charles III. direkt sehr offen mit seiner Erkrankung umging, sah das bei der Princess of Wales ein wenig anders aus.

Lange Zeit war nicht klar, was Kate Middleton fehlt. Erst war lediglich von einer Bauch-Operation die Rede, anschließend begann eine mediale Hetzjagd auf die Prinzessin. Wo ist Kate Middleton? Was hat sie? Sogar Doppelgänger der Prinzessin wurden gesichtet.

Kate Middleton und König Charles III. bekamen 27.000 Genesungs-Karten

Am 22. März 2024 meldete sich Kate dann endlich zurück. In einem Video berichtete die Prinzessin, dass sie an Krebs leide, sich einer Chemotherapie unterziehe. Plötzlich wendete sich die Lage. Das Video von Kate schob eine Welle von Genesungswünschen voran. Auf der ganzen Welt wurde an die 42-Jährige gedacht. Das zeigen auch Zahlen, die der Buckingham Palast nun laut des „Mirror“ veröffentlichte.

Mehr als 27.000 Gute-Besserungs-Karten wurden an Kate Middleton und König Charles gesendet. 27.000 Menschen, die sich die Mühe machten, der Prinzessin von Wales und dem König von England ihre Gedanken mitzuteilen und Genesungswünsche zu senden.

Kate Middleton und König Charles III. nehmen wieder an offiziellen Terminen teil

Kate zeigte sich in der jüngeren Vergangenheit nach einer langen Pause wieder in der Öffentlichkeit. Zunächst nahm sie an der Parade zum Geburtstag des Monarchen, an „Trooping the Colour“ teil, später dann auch nach am Finaltag des traditionellen Wimbledon-Tennisturniers. Und auch König Charles III. nahm zeitnah wieder an offiziellen Terminen teil.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass sowohl Kate Middleton als auch König Charles III. bald wieder komplett gesund sind.