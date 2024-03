König Charles III.: Camilla verrät: „Er ist sehr enttäuscht“

Während König Charles III. sich auskuriert, zeigt sich Königin Camilla von ihrer volksnahen Seite. Während ihres zweitägigen Besuchs in Nordirland ließ sie es sich nicht nehmen, trotz der Abwesenheit ihres Ehemanns, am Donnerstag (21. März) die lokale Geschäftswelt zu erkunden.

Die Reise, die ursprünglich für das königliche Paar geplant war, fand stattdessen mit Camilla als alleiniger Vertreterin des Königshauses statt. Mit dabei waren die Kameras, die sie stets begleiten. Dabei gab der Royal auch ein wichtiges Update über den König.

Camilla enthüllt Details zu König Charles III.

Am zweiten Tag ihrer Reise strahlte die 76-jährige Königin über beide Ohren. Der süße Grund: in der Knotts Bakery wurde sie vom jungen Fitzwilliam Corrie-Salmon begrüßt. Der 23 Monate alte Sohn des Mitinhabers, William Corrie, war in einen winzigen Smoking gekleidet und stahl mit seinem entzückenden Lächeln allen die Show. „Wir haben ein Naturtalent für die Kameras“, äußerte sich die Königin Camilla in den Videoaufnahmen der DailyMail, während sie den kleinen Mann beobachtete.

William Corrie sprach nach dem königlichen Besuch voller Bewunderung: „Sie war eine reizende Dame und zeigte echtes Interesse an unseren Produkten. Es ist eine große Ehre, sie hier zu haben“, so Corrie gegenüber der DailyMail. Auch über das Wohlbefinden ihres abwesenden Mannes äußerte sich Camilla: „Es geht ihm sehr gut“, auch wenn seine Gesundheit ihm die Reise nicht erlaubte. „Er ist sehr enttäuscht, dass er nicht kommen kann“, fügte sie hinzu.

Die Königin sammelte während ihres Besuchs auf der Lisburn Road zahlreiche lokale Spezialitäten. Sie besuchte einen Metzger, einen Bäcker und einen Feinkostladen und versprach, die Taschen voller Leckereien nach Hause zu bringen. „Ich werde sie meinem Mann mitbringen, er wird sie bestimmt gut gebrauchen können“, sagte sie.