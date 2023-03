König Charles III. will „Let’s Dance“-Star treffen – seine Reaktion ist eindeutig

Die Fans der britischen Royals fiebern schon seit Tagen und Wochen auf diesen Moment hin: Vom 29. bis 31. März 2023 kommen König Charles III. und seine Ehefrau Camilla nach Deutschland! Genauer gesagt besucht das Königspaar Berlin, Brandenburg und Hamburg.

Bei den offiziellen Terminen treffen König Charles III. und Camilla dann auf wichtige Politiker und Politikerinnen. Doch ausgerechnet ein Jury-Mitglied der RTL-Unterhaltungsshow „Let’s Dance“ wird von den Royals ebenfalls zum Staatsbankett eingeladen. Wem gebührt denn diese Ehre?

König Charles III. und Camilla sollen Fans der Tanz-Show sein

Hierzulande ist sie den RTL-Zuschauern als die stets gut gelaunte und herzliche „Let’s Dance“-Jurorin bekannt: Motsi Mabuse ist bereits seit 2011 Bestandteil der Fach-Jury und schwingt gemeinsam mit Joachim Llambi und Jorge Gonzales die Kellen in der Sendung. Was wenige wissen: Auch in der britischen Version der Tanz-Show wirkt die 41-Jährige mit.

++ König Charles III. auf Deutschland-Besuch: Stadt macht Terminplan öffentlich ++

Bei „Strictly come Dancing“ ist sie ebenfalls für die Benotung der Promis und Profitänzer verantwortlich. Da König Charles III. und Camilla leidenschaftliche Tänzer sind, sollen sie wohl keine einzige Folge der Unterhaltungssendung verpassen. Da liegt es also nah, dass sie die Jurorin ihrer Lieblings-Show bei Gelegenheit mal kennenlernen wollen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Hier sieht man Motsi Mabuse mit dem Gewinner von 2022 Hamza Yassin.

König Charles III.: Motsi Mabuse fühlt sich geehrt

Es passiert wohl nur ein Mal im Leben, dass man vom britischen Staatsoberhaupt einfach mal so auf ein Pläuschchen eingeladen wird. Motsi Mabuse freut sich demnach riesig über die Einladung und sagt gegenüber der „Bild“: „Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen.“

Doch worüber spricht man überhaupt mit einem König? Motsi Mabuse hat da schon eine Idee: „Wir freuen uns sehr auf das persönliche Zusammentreffen mit den Königlichen Hoheiten und vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas über Tanzen aus.“

Mehr News:

Die Krönung von König Charles III. rückt immer näher. Am 06. Mai findet die offizielle Zeremonie in der Westminster Abbey statt. Doch die Royals überlassen an diesem wichtigen Tag nichts dem Zufall und wenden einen irren Trick an, um Fehler zu vermeiden.