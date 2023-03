König Charles III.: Irres Detail zur Krönung enthüllt! SO wollen die Royals Fehler vermeiden

Bald ist es so weit und in der Westminster Abbey in London steigt das wohl größte Ereignis des Jahres. Zumindest für alle Fans der britischen Royals. Denn am 6. Mai 2023 wird König Charles III. gemeinsam mit seiner Frau Camilla vor den Augen der anwesenden Gäste offiziell gekrönt.

Seit Wochen und Monaten kursieren alle möglichen Gerüchte und Spekulationen um das Jahrhundert-Event. Wer wird bei der Krönung von König Charles III. alles dabei sein? Wie wird das Spektakel genau ablaufen? Wie werden die Royals mit den aktuellen Streitigkeiten rund um Prinz Harry und Meghan Markle umgehen?

Eins ist jedenfalls sicher: Die Royals überlassen nichts dem Zufall. Und genau aus diesem Grund sollen im Vorfeld irre Vorkehrungen getroffen werden, um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können.

König Charles III.: Royals proben die Krönung

Wie bei jeder guten Show gibt es kurz vorher eine General-Probe, bei der bekanntlich alles schiefgehen muss, damit letztendlich alles klappt. Das werden sich auch die Royals in Hinsicht auf die anstehende Krönung gedacht haben. Laut Informationen der „Daily Mail“ übt die gesamte Königsfamilie bereits jetzt schon den Ablauf der offiziellen Zeremonie.

Doch die Proben für den großen Tag von König Charles III. finden keinesfalls in der Original-Location, also der Westminster Abbey, statt. Das wäre ja zu einfach. Die Royals greifen zu ungewöhnlichen Mitteln, um die Krönung nachzuspielen und eventuelle Fehler vorzubeugen.

König Charles III.: Proben sollen im Buckingham Palace stattfinden

Laut Informationen der „Daily Mail“ soll in der offiziellen Residenz, dem Buckingham Palace, geprobt werden. Dafür wurde eine Mini-Version der Westminster Abbey nachgebaut, um den Ernstfall durchzuspielen. Dabei soll beim Bau auf jedes Detail geachtet worden sei, wie die britische Boulevardzeitungen wissen will.

Demnach gibt es ein 1:1 Nachbau der erhöhten Bühne der Kirche sowie ein solches der Stufen vor Ort. Diese sollen am Tag der Krönung „keine Überraschung“ für König Charles III. darstellen. Wir sind gespannt, ob dann auch am 6. Mai alles glatt laufen wird. Aber bei den Vorkehrungen sollte ja nichts mehr schief laufen können.

