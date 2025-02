Atze Schröder spottet über König Charles III. – er wird dafür gefeiert

Comedian Atze Schröder (59) ist aus dem deutschen Fernsehen einfach nicht mehr wegzudenken. Seit Jahrzehnten sorgt er mit seinen Witzen für Lacher und lässt dabei nahezu kein Thema unkommentiert.

Dennoch reißt er nun bei der „Quatsch Comedy Show“ auf ProSieben etwas an, mit dem man wohl so nicht gerechnet hätte. Ganz offen und unterhaltsam gibt er in der aktuellen Folge vom Mittwochabend (12. Februar 2025 um 21.25 Uhr) pikante Einblicke in das Leben von keinem Geringeren als König Charles III. höchstpersönlich! Doch was kann der Comedian schon über ihn wissen?

Atze Schröder setzt wieder mal auf König Charles III.

Sehr treuen Anhänger von Atze Schröder wird es bekannt vorkommen, dass er zu den britischen Royals eine tiefe Verbindung hat – zumindest, wenn man Atzes eigenen Aussagen Glauben schenken mag. Schon bei mehreren TV-Auftritten konnte er es sich nicht verkneifen über König Charles III. (76) zu witzeln. Es handelt sich dabei um einen Gag, der sich zu einem echten beliebten Evergreen von ihm mausert.

+++ König Charles III. erreicht traurige Nachricht – Sohn Harry geht drastischen Schritt +++

Denn: Fans des renommierten Komikers können seinen Witzen über die Royals wieder gespannt zuhören. In der aktuellen „Quatsch Comedy Show“-Folge auf ProSieben und Joyn lässt Atze sich humorvoll über das luxuriöse Jetsetleben vieler Prominente aus. Dabei geht es unter anderem um den Emil von Katar, der sich mal wieder eine neue Luxusyacht gegönnt hat. Der Grund dafür: Sein älteres Modell sei nass geworden.

Doch ebenfalls König Charles III. als Showthema bringt die Zuschauermenge zum Beben und sorgt für Lacher. „Nimm mal King Charles! Das stimmt wirklich. Das habe ich gelesen! Es ist belegt, dass King Charles in jeder Kutsche eine Sitzheizung hat. Das ist Wahnsinn“, berichtet Atze. Und führt seinen altbekannten Klassiker aus. Der Comedian sei bei seiner Krönung eingeladen gewesen. Doch für ihn sei ein Besuch nicht in Frage gekommen.

Krönung von König Charles III.? Ganz klar ohne Atze Schröder!

Viele Royal-Anhänger werden nun aufschrecken und für seine Entscheidung wenig Verständnis übrig haben. Warum lehnte Atze wohl die Einladung dankend ab? Für ihn sei die Tatsache auschlaggebend gewesen, dass Königin Camilla (77) nicht die Kutsche alleine zog. Beim aktuellen Instagram-Beitrag zur „Quatsch Comedy Show“ zeigt sich einfach wieder, wie sehr dieser Gag die Zuschauer zum Lachen anregt. So wird Atze Schröder unter tosendem Applaus gefeiert.

Schlussendlich liegt einfach wieder auf der Hand: Egal, ob er über königliche Krönungen oder das ganz normale Leben spottet – bei Atze Schröder ist auf seine Witze immer Verlass. Dies macht ihn zu einem der bekanntesten Comedians unseres Landes und ist bezeichnend für seine langjährige Etablierung im Comedygeschäft.