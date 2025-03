Eklat bei „Klein gegen Groß“: Kai Pflaume nimmt sich Star zur Brust

Am Samstagabend (8. März) zur Primetime bietet der Sender ARD den Zuschauern ein echtes Spektakel. So stehen bei ,,Klein gegen Groß“ packende und intensive Duelle von talentierten Kids und renommierten Stars an.

Unter anderem können sich Fans auf Comedian Mike Krüger, Hollywoodstar Tom Wlaschiha, Boxass Regina Halmich, Entertainer Bernhard Hoëcker, Sänger Max Giesinger sowie Popqueen Sarah Connor freuen. Doch ein Star sorgte dabei besonders für Aufsehen. Er ging mit einer kuriosen Aussage so weit, dass kein geringerer als Moderator Kai Pflaume ihn zur Rede stellte.

„Klein gegen Groß“: Star veräppelt Kind

Obwohl Comedian Tommi Schmitt (36) in seinem Metier sehr erfahren ist, trat er in der Unterhaltungsshow „Klein gegen Groß“ ins Fettnäpfchen. Eigentlich sollte er sich als Kandidat im Duell gegen den 7-jährigen Laios beweisen. Bevor es dazu kam, verriet ihm der schlagfertige Junge, dass er ein großer Fan des FC Bayern München-Stars Jamal Musiala ist.

Tommi Schmitt nutzte diese Aussage für eine Showeinlage und erinnerte dabei an Kai Pflaume‘s ehemalige Datingshow „Nur die Liebe zählt.“ Beim Aufeinandertreffen im Studio imitierte er den legendären Spruch der Sendung, „Guck mal hinter dich.“ Voller Hoffnung drehte sich Laios um und wurde enttäuscht. Es war weit und breit kein Jamal Musiala zu sehen.

Im Internet schlug der vermeintliche Gag auch bei so manch treuem Fan des ARD-Formats hohe Wellen. Eine Userin ließ ihrem Frust freien Lauf und schrieb: „Krass, dass ihr diesem Tommi Schmitt eine Bühne gebt! Kleine Kinder veräppeln geht gar nicht.“

„Klein gegen Groß“: Tommi Schmitt ist nun gefragt

Und auch Moderator Kai Pflaume fand deutliche, aber humorvolle Worte. Er nahm sich den Komiker zur Brust: „Tommi Schmitt! Jetzt bist du einmal im ersten deutschen Fernsehen am Samstagabend in einer Show zu Gast und dann zeigst du dein wahres Gesicht.“

Zudem verdonnerte er den 36-Jährigen dazu, ein Treffen von Laios und Jamal Musiala zu organisieren. Damit sprach er vielen Zuschauern aus dem Herzen. Ein männlicher Instagram-User schrieb: „Das Treffen mit Musiala bekommt Tommi bestimmt hin! Daumen sind gedrückt.“ Ein weiterer schreckte nicht davor zurück, Jamal Musiala höchstpersönlich zu markieren: „@jamalmusiala10 das ist doch kein Problem für dich.“

Kai Pflaume lässt es einfach nicht los

Auch Kai Pflaume setzte auf Instagram in den Kommentaren des offiziellen Instagram-Accounts von „Klein gegen Groß“ am Abend der Ausstrahlung im Free-TV noch einen drauf: „Der Hashtag ist #tommimussjetztliefern“, lautete sein unterhaltsamer Appell. Es bleibt spannend, ob sich der deutsche Nationalspieler demnächst seine Zeit für den kleinen Laios nimmt.

Die ARD zeigt die Ausgabe und das Ergebnis des Fußballspiels bei „Klein gegen Groß“ am Samstagabend (8. März). Wer die Show verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachschauen.