Klaas Heufer-Umlauf: Kurz vor Quiz-Show geht die traurige Nachricht um

Spiel und Spannung bis zum Schluss! Am Samstagabend (29. März) heißt es Runde zwei für Klaas Heufer-Umlauf (41) und Joko Winterscheidt (46). Mit „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ ziehen sie alle Blicke auf sich. Ihre geheimnisvollen Auftritte sind bis zur letzten Sekunde unvorhersehbar. Und das Highlight? Jeder Zuschauer hat die Chance, spontan in die Show einzusteigen und mitzuspielen.

Doch bereits kurz vor Start der zweiten Folge herrscht Trauerstimmung. Klaas Heufer-Umlauf zieht den Stecker bei „Late Night Berlin“. Nach sieben Jahren ist Schluss mit lustig. In einer kurzen, aber knackigen Sendung verkündet er das Ende der Show, die als Nachfolger von „Circus Halligalli“ galt.

Klaas Heufer-Umlauf: „Ist so ein Format noch zeitgemäß?“

Klaas spricht Klartext: „Ist so ein Format noch zeitgemäß, wenn so vieles daran immer gleich ist? Stand-up, Deskpiece, Talk, eine Showband, ein Sidekick.“ Und dann der Hammer: „.Nun, nach sieben Jahren ‚Late Night Berlin‘ schleicht sich ein Gefühl ein: dass man anfängt, sich zu wiederholen. Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt.“ Es ist also Zeit für einen Neuanfang!

Ob das wirklich der wahre Grund für das plötzliche Aus ist? Insgesamt 14 Staffeln lang lief „Late Night Berlin“ über die Bildschirme. Die Quoten waren allerdings nicht so berauschend! Wie „Quotenmeter“ nun bekannt gibt, schaltete zuletzt nur noch zwischen 90.000 und 270.000 Zuschauer ein. Kein Wunder, dass ProSieben nicht mehr begeistert ist. Ein öffentliches Statement des Senders bleibt aus, aber die Zahlen sprechen Bände.

Doch Fans müssen nicht besorgt sein. Der Entertainer ist nicht von der Bildfläche verschwunden. Gemeinsam mit Joko führt er durch die neue Show „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“. Die letzte „Late Night Berlin“-Folge läuft dagegen am 22. April 2025. Was da wohl passiert?