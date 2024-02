Letzter „Kitchen Impossible“-Drehtag: „Da hilft nicht mal mehr der Wein“

Sie ist die vielleicht spannendste Kochshow im deutschen Fernsehen: die Vox-Kochsendung „Kitchen Impossible. Bereits seit 2014 flimmert die Sendung mit Tim Mälzer über die deutschen TV-Bildschirme. Acht Staffeln gab es bislang, am 25. Februar 2024 starten die neuen Folgen – wie immer bei Vox.

Und wer die Sendung schon einmal gesehen hat, der weiß, locker lustig wird das alles nicht. Verständlich – dafür ist nicht nur Tim Mälzers, sondern auch das Ego seiner Konkurrenten zu groß. Und die sind in der neunten Staffel durchaus namhaft.

„Kitchen Impossible“ geht in die neunte Staffel

Mit dabei sind nämlich unter anderem der bayrische Spitzenkoch Hans Jörg Bachmeyer, Alexander Herrmann, Edi Frauneder sowie in der letzten Episode der Staffel: der österreichische Gastronom Lukas Mraz und Molekularküchen-Experte Juan Amador. Besonders spaßig scheint ihre Folge aber nicht zu werden.

Teilte Tim Mälzer doch Bilder eben jener bei Instagram, auf denen wir lediglich genervte Gesichter der drei Starköche sehen. Da wird wild gestikuliert, und wie wir Tim Mälzer kennen, sicherlich auch das ein oder andere Mal geflucht.

Es sind Emotionen, die auch Starkoch und „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl aufgefallen sind. „Mega Stimmung“, schreibt er in die Kommentarspalte und schickt direkt noch ein lachendes Smiley hinterher.

„Kitchen Impossible“ mit Hamburg-Spezialfolge

Logisch, dass Mälzers Follower direkt darauf einsteigen. „Da hilft nicht mal mehr der Wein“, scherzt ein Follower. Und ein anderer ergänzt: „Oh Gott, das kann nur lustig werden. Freue mich jetzt schon.“

Die neuen Folgen von „Kitchen Impossible“ starten bereits am 25. Februar 2024 um 20.15 Uhr bei Vox. Die Staffel endet am 21. April 2024. Die neuen Folgen sind jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung über RTL Plus abrufbar. Spannend auch: In diesem Jahr wird es eine Folge mit dem Hauptaugenmerk auf die Stadt Hamburg geben. Vox wird sie am 7. April ausstrahlen.