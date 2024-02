„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer schockt Fans – damit rechnete niemand

„Kitchen Impossible“, „Denn sie wissen nicht, was passiert“ und „The Taste“: Tim Mälzer war schon in so einigen TV-Shows zu sehen. Aus der deutschen Medienlandschaft ist er kaum mehr wegzudenken. Doch jetzt machte Mälzer eine Aussage, die seine Fans wohl alles andere als freuen dürfte.

+++Letzter „Kitchen Impossible“-Drehtag: „Da hilft nicht mal mehr der Wein“+++

„Kitchen Impossible“ geht in die 9.Staffel

Tim Mälzer lebt für die Küche. Bei „Kitchen Impossible“ auf Vox tritt der 53-Jährige gegen andere Spitzenköche an und stellt sich der Herausforderung. Jetzt schockt Mälzer seine Fans mit einer Aussage. Am Sonntag (25. Februar) geht „Kitchen Impossible“ bereits in die neunte Staffel – eine lange Zeit. In einem Interview mit dem Online-Portal „T-Online“ sagte Mälzer: Er denkt manchmal sogar ans Aufhören!

„Ich denke manchmal daran, wie es wäre, aufzuhören. Und vor allem, wie ich aufhören wollen würde. Ich möchte zu denjenigen gehören, die selber ihr Ende setzen und nicht erst, wenn sich niemand mehr dafür interessiert. Die Medienlandschaft verändert sich. Ich werde älter, das Fernsehverhalten wird ein anderes. Das ist eine Sache, mit der ich mich fast tagtäglich auseinandersetze“, betont der TV-Koch.

Mehr zu der beliebten Kochshow: „Kitchen Impossible“-Hammer – DARAUF dürfen sich Fans jetzt freuen

Tim Mälzer: „Gastronomie ist und bleibt meine größte Leidenschaft“

Doch noch müssen seine Fans nicht auf ihren Lieblingskoch verzichten: „Jetzt kommt ja aber erst mal Staffel 9 von ‚Kitchen Impossible‘ und die nächste Staffel ist auch schon in der Mache. Wir haben tolle Ideen dafür. Ich habe Gott sei Dank aber einen Beruf gelernt, ich bin Gastronom. Das ist mein Vorteil. Ich werde so gesehen nie in ein Loch fallen. Ich habe etwas, auf das ich immer zurückgreifen kann. Und Gastronomie ist und bleibt meine größte Leidenschaft.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Man darf also gespannt sein, wann Mälzer seiner TV-Karriere tatsächlich ein Ende bereitet…