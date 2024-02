„Kitchen Impossible“-Hammer – DARAUF dürfen sich Fans jetzt freuen

Das Format „Kitchen Impossible“ gehört zu den erfolgreichsten Kochsendungen Deutschlands. In der Vox-Show schicken sich Tim Mälzer und seine Gäste gegenseitig auf eine kulinarische Reise der Extraklasse. Die Kontrahenten reisen dafür auch gerne mal um die halbe Welt und lernen die verschiedensten Menschen und Kulturen kennen. Bereits acht Staffeln wurden über die Jahre gedreht. Seit Längerem warten die Fans nun auf eine Fortsetzung – und bekommen endlich den Starttermin.

„Kitchen Impossible“ kocht schon bald wieder um die Wette

Bald ist es wieder so weit. Ab dem 25. Februar kommen die neuen Folgen von „Kitchen Impossible“ im TV-Programm von Vox. Zur besten Sendezeit werden die Zuschauer wieder Zeuge von dem Wettstreit zwischen Tim Mälzer und seinen Kollegen. Als erster Duellant stellt sich Richard Rauch der Herausforderung. Für die beiden geht es unter anderem nach Wales, Portugal, Kenia, Südafrika und Japan. Neben den regulären Folgen hat der Sender allerdings auch noch eine weitere Überraschung für die Fans geplant.

„Kitchen Impossible“: Weitere Sendungen folgen

Die Zuschauer freuen sich immer auf die berühmt-berüchtigten Special-Sendungen. Von denen hat Staffel neun einige auf Lage. „Doch das wird bei der kommenden Staffel nicht alles sein, Vox hat nämlich drei Specials angekündigt. In der Baltic-Edition am 24. März geht es für Mälzer und seinen Kontrahenten Matthias Diether nach Estland, Lettland und Litauen. In der Hamburg-Edition am 7. April kocht Mälzer gemeinsam mit Edi Frauneder in der Hansestadt. Und zum Abschluss kommt es in der Best Friends-Edition am 21. April mit Juan Amador und Lukas Mraz zu einem dreifachen Duell“, berichtet DWDL.

Vox zeigt die neunte Staffel von „Kitchen Impossible“ ab dem 25. Februar im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ zu sehen.