„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer versagt auf ganzer Linie – „Ich hab echt Schiss“

Mit „Kitchen Impossible“ hat der Sender VOX eine der spannendsten Kochshows jemals kreiert. Seit dem Jahr 2014 tritt Tim Mälzer in jeder Folge gegen einen weiteren Fernseh- oder Sternekoch an. Die Starköche müssen jeweils zwei einheimische Gerichte von örtlichen Spitzenköchen zubereiten. Die Zutatenliste erfahren die Kochprofis dabei nicht, sie müssen sich voll und ganz auf ihr Gefühl verlassen.

Am Sonntagabend (8. Dezember) steigt Tim Mälzer gegen den Profikoch Jan Hartwig in den Ring. In der aktuellen Folge reist Mälzer nach Wien und Wigoltingen (Schweiz), sein Konkurrent kocht in Dubai und Värska (Estland). Doch besonders das Backen eines traditionellen Kuchens bringt Mälzer an seine Grenzen.

„Kitchen Impossible“: Es ist ein Familienrezept

Die zweite „Kitchen Impossible“-Mission führt Tim Mälzer in der aktuellen Folge in die malerische Schweiz. Im Schloss Arenenberg wird dem Starkoch das Gericht serviert, dass er im nächsten Schritt nachkochen soll. Der absolute Profikoch Wolfang Christian Hochler bereitet den wohl besten Apfelkuchen des Landes zu. Der Spitzenkoch aus der Schweiz ist sich sicher, dass er Mälzer mit diesem Rezept an seine Grenzen bringen wird. Hochler bekräftigt: „Ich höre ihn jetzt schon fluchen!“

Der Schweizer Koch soll recht behalten. Als Mälzer die Kochbox öffnet, flucht er direkt drauflos. Traditionelle Familienrezepte zu backen, ist nämlich eine riesige Herausforderung. Auch der VOX-Star ist sich sicher: „Das ist die Königsdisziplin!“ Für seinen Konkurrenten findet der Koch harte Worte und stichelt: „Der ist ein durchtriebener Hund, der Hartwig.“ Bei der ersten Verköstigung zeigt sich Mälzer von der Nachspeise überwältigt. Doch als es dann an die Zubereitung geht, wird es kritisch…

Vorerst läuft für „Kitchen Impossible“-Star Tim Mälzer alles nach Plan. In der Küche des Sternerestaurants beginnt er mit der Zubereitung der sogenannten Tarte Tatin. Doch bereits nach den ersten Arbeitsschritten kritisiert Wolfang Christian Hochler: „Ich weiß nicht, was er da macht…“ An das Originalrezept scheinen die Arbeitsschritte des VOX-Stars keineswegs heranzukommen. Doch es kommt noch schlimmer, bei der Zubereitung des Vanille-Eis stellt Hochler fest: „Das ist ganz falsch!“ Helfen darf er seinem Kollegen jedoch auf keinen Fall.

Als Tim Mälzer kurze Zeit später die Tarte aus dem Backofen holt, folgt das böse Erwachen. Der Kuchen des VOX-Stars sieht völlig anders aus als das Original. Mälzer flucht: „Scheiße! Da werde ich niemals Stücken herauskriegen. Verdammt! Ich will das nicht schneiden, ich hab echt Schiss!“ Schlussendlich schafft Mälzer es dennoch, ein Stück des Kuchens auf den Teller zu bringen. Die Tarte des 53-Jährigen kommt jedoch nicht mal ansatzweise an das Original heran.

Auch wenn die Aufgaben von „Kitchen Impossible“ Tim Mälzer und seine Kollegen regelmäßig zur Verzweiflung bringen, scheinen die Profiköche die Herausforderungen zu lieben. Eine Tarte Tatin wird jedoch auch in Zukunft nicht zu Mälzers Leibgerichten gehören.