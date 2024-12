„Kitchen Impossible“: Ein Tag nach der Ausstrahlung gibt es keinen Zweifel mehr

An den Herd, fertig, los! Am Sonntagabend (15. Dezember) kochten Tim Mälzer und sein Gegner Hendrik Haase bei „Kitchen Impossible“ um die Wette. Die beiden Profis stellten sich dabei Aufgaben, die es wirklich in sich hatten. Vor allem der Gastgeber kam dabei sichtlich an seine Grenzen.

Bei der Folge handelte es sich jedoch nicht um ein brandneues Duell. Es war vielmehr eine Wiederholung aus dem Jahr 2022, die Vox an diesem Abend zeigte. Konnte man das TV-Publikum damit letztendlich überzeugen? Ein Tag nach der Ausstrahlung herrscht Klarheit.

„Kitchen Impossible“ auf dem absteigenden Ast?

Das Format von und mit Tim Mälzer hat mittlerweile Kultstatus erreicht. 2025 feiert die Vox-Sendung bereits 10-jähriges Jubiläum! Die Fans der Sendung fiebern den neuen Folgen sehnsüchtig entgegen. Geben sie sich in der Zwischenzeit mit einer Wiederholung im TV-Programm zufrieden?

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte man mit der Quote von „Kitchen Impossible“ durchaus zufrieden sein. 0,39 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige sahen bei dem kulinarischen Battle zwischen Tim Mälzer und Hendrik Haase zu.

„Kitchen Impossible“: Vox hinter Konkurrenz

Im Vergleich zur Konkurrenz muss sich das Kochformat allerdings geschlagen geben. Sowohl Sat.1 als auch ProSieben holten jeweils mit einem Spielfilm mehr Zuschauer aus der jungen Zielgruppe vor die Bildschirme. Unangefochtener Tagessieger in der Primetime ist dabei der „Tatort“ aus Münster, der an diesem Abend 2,02 Millionen junge Menschen überzeugte.

Wer die emotionale Achterbahnfahrt und das epische Duell von „Kitchen Impossible“ verpasst hat, kann sich die Folge jederzeit in der RTL+-Mediathek anschauen.