„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer stellt sich seinem Albtraum – „Aus der Hölle“

Tim Mälzer steht in der TV-Show „Kitchen Impossible“ für seine Wutausbrüche, seinen bissigen Humor und seine ungewöhnliche Art zu kochen. Doch in der neuesten Episode der Vox-Erfolgsshow zeigt sich der Küchen-Star von einer Seite, die kaum jemand von ihm kennt. Schuld daran ist sein Gegner Hendrik Haase.

Und ein Mann, der so ziemlich alles selbst macht: Spitzenkoch Simon Tress.

„Kitchen Impossible“: Mälzer gerät an seine Grenzen

Am Sonntagabend (15. Dezember) geht bei „Kitchen Impossible“ die Schlacht in eine neue Runde. Doch die Aufgabe klingt zunächst wie ein Albtraum für Tim Mälzer. Simon Tress ist nicht nur ein regionaler Küchenexperte, der ausschließlich mit Zutaten aus einem 25-Kilometer-Umkreis arbeitet, sondern stellt auch Butter, Sahne und sogar Rapsöl selbst her.

Mälzer muss nicht nur all das nachmachen, sondern auch noch „Kohlrabi vs. Karotte“ – ein Gericht, das die von ihm verhasste Karotte in den Fokus rückt – ohne Rezept kochen. Kein Wunder, dass der TV-Koch bereits zu Beginn flucht: „Das ist Peter Lustig aus der Hölle, was ich hier machen muss.“

„Kitchen Impossible“: Mälzer liefert ab

Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Der sonst so aufbrausende Mälzer ist beeindruckt. Während er an der Ölpresse arbeitet, glänzen seine Augen vor Begeisterung. „Das fand ich schon ein bisschen cool“, gibt er zu und spielt sogar mit dem Gedanken, sich so ein Gerät selbst zuzulegen. Die Wende liegt nicht nur an der besonderen Herausforderung, sondern auch an Simon Tress herzlicher Art und Kompetenz. Plötzlich macht Mälzer die Aufgabe sogar ein bisschen Spaß.

Und dann liefert Mälzer ab – und wie! Obwohl er das Gericht mit seiner typischen Pragmatik angeht („Wenn ich nicht weiß, wie es geht, mache ich es eben so, dass es lecker ist. Ich bin eben ’ne Hausfrau“), überzeugt er auf ganzer Linie.

Der Bruder von Simon Tress staunt: „Die Karotte von Tim ist spannender, das muss mein Bruder jetzt aushalten.“ Und das größte Kompliment kommt von niemand Geringerem als der Mutter des Originalkochs: „Ich glaube, den kann ich adoptieren“, schwärmt sie. Tim als Adoptivsohn bei Familie Tress? Die Vorstellung lässt nicht nur Mälzer grinsen.

Wer die emotionale Achterbahnfahrt und das epische Duell von „Kitchen Impossible“ verpasst hat, kann sich die Folge jederzeit in der RTL+-Mediathek anschauen.