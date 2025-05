Kim Virginia wird 30 – SO sah der Reality-Star früher aus!

Ob als Aufregerin bei „Promis unter Palmen“ oder als Beauty-Influencerin auf Instagram – Kim Virginia ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Zum 30. Geburtstag der Mannheimerin am 16. Mai blicken wir zurück: Wie wurde aus der einstigen Flugbegleiterin einer der schillerndsten Reality-Stars Deutschlands?

Ihr Einstieg ins Fernsehen begann an einem Ort, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten – und auch optisch hat sich seitdem einiges verändert.

Kim Virginia: HIER begann alles

Ihr TV-Debüt gab Kim Virginia 2021 bei „Der Bachelor“, als sie um das Herz von Niko Griesert buhlte. Damals noch mit natürlichem Look wirkte sie wie das Mädchen von nebenan. Doch spätestens seit ihrem Auftritt bei „Temptation Island“ 2022 wurde klar: Kim hat größere Pläne – und einen neuen Stil. Inzwischen ist sie kaum wiederzuerkennen, denn der Reality-TV-Star macht keinen Hehl aus seinen Beauty-Behandlungen.

Doch zurück zu „Temptation Island“. Dort küsste Kim Rapper Abdu Karakuyu – ohne dessen Einverständnis. Der Skandal kostete sie den Platz in der Show, aber nicht ihren Ehrgeiz. Noch im selben Jahr holte sie den zweiten Platz bei der „Miss Germany“-Wahl.

Dabei sah Kims Leben einst ganz anders aus. Nach dem Abitur arbeitete sie zunächst als Flugbegleiterin, später als Office-Managerin.

Kim Virginia: Reality-Queen mit neuem Look

Reality-TV blieb weiterhin Kims Bühne: 2023 nahm sie an „Are You The One“ teil, wo sie Mike Heiter traf, später ihr Kollege im „Dschungelcamp“ und Kurzzeit-Partner. 2024 dann der nächste TV-Move: „Beauty and the Nerd.“

++ auch interessant: „Dschungelcamp“-Star Lilly Becker teilt emotionalen Post – SO privat zeigt sie sich selten ++

Doch seit ihrem ersten TV-Auftritt bei „Der Bachelor“ hat sich Kim Virginia optisch stark verändert. Die Mannheimerin steht offen zu ihren Beauty-OPs und berichtet ihren Followern auf Instagram regelmäßig von ihren Behandlungen. Botox, Filler, Brustvergrößerungen, Lippenaufspritzung, Fettabsaugung: Kaum ein ästhetischer Eingriff, den sie nicht ausprobiert hat. Die Verwandlung ist nicht zu übersehen.

Mehr Nachrichten gibt es hier:

Privat läuft’s ebenfalls! Heute ist Kim Virginia mit Reality-Star Nikola Glumac verlobt. Die beiden lernten sich 2022 bei „Temptation Island“ kennen, gefunkt hat es dann aber erst 2024 bei „Promis unter Palmen.“ Jetzt erwarten sie sogar ihr erstes Kind.