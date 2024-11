Kultfilm „Kevin – Allein zu Haus“: Darüber staunen Fans bis heute

Die Temperaturen fallen, und während draußen der kalte Wind weht, zieht es die meisten von uns aufs Sofa. Kuscheldecke, ein heißer Kakao in der Hand und ein echter Weihnachtsklassiker im Fernsehen – das ist die perfekte Einstimmung auf die festliche Zeit. Einer der Filme, der jedes Jahr aufs Neue an die Bildschirme fesselt, ist „Kevin – Allein zu Haus“.

Doch wusstest du, dass die Hauptfigur Kevin, gespielt von Macaulay Culkin, an diesem Mega-Erfolg finanziell fast nichts verdient hat?

„Kevin – Allein zu Haus“: Unerwarteter Kassenschlager

„Kevin – Allein zu Haus“ ist der Inbegriff eines Kultfilms. Der Streifen spielte weltweit unglaubliche 477 Millionen Dollar ein und hielt damit jahrelang den Rekord als erfolgreichste Komödie aller Zeiten – bis „Hangover II“ ihn 2011 ablöste. Und dennoch: Hauptdarsteller Macaulay Culkin, der als vorwitziger Achtjähriger zwei tollpatschige Einbrecher in die Flucht schlägt, bekam nur eine vergleichsweise winzige Gage.

Gerade einmal 100.000 Dollar landeten auf seinem Konto. Der Grund dafür überrascht!

Fluch und Segen eines Kinderstars

Damals ahnte nämlich niemand, dass der Film ein solcher Kassenschlager werden würde. „Das ist alles! Er kriegt bis heute kein Geld für den Film. Auch nicht, wenn er wiederholt wird“, erklärt Society-Experte Rob Shuter im Interview mit RTL. Kein Bonus, keine Tantiemen – Culkin ging ohne großes finanzielles Polster nach dem Dreh nach Hause.

Doch bevor jetzt Mitleid aufkommt: Macaulay Culkin hätte seine Karriere mit „Kevin – Allein zu Haus“ nicht besser vorantreiben können. „Der Film hat ihn zum Superstar gemacht“, so Shuter. Und tatsächlich – kaum ein Kinderstar wurde in den 90er-Jahren so gefeiert wie der heute 44-Jährige. Doch mit dem Ruhm kamen auch Schattenseiten.

Der Druck des frühen Erfolgs forderten ihren Tribut. Culkin sorgte weniger mit neuen Filmrollen, sondern mehr mit Skandalen für Schlagzeilen: Exzesse mit Alkohol, Drogen und Psychopharmaka begleiteten lange Zeit sein Leben. Heute hat er sich aus dem Rampenlicht weitgehend zurückgezogen. Was bleibt, ist ein fester Platz in den Herzen der „Kevin – Allein zu Haus“-Fans.