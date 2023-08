Kerstin Ott teilt pikante Details aus ihrem Liebesleben – „Sehr viel Flüssigkeit“

Schlagersängerin Kerstin Ott ist bekannt für ihre offene und direkte Art. Jetzt hat sie in der „NDR Talk Show“ von Freitagabend (18. August) ein erstaunliches und pikantes Geständnis abgelegt.

Dabei zeigte sich die Sängerin plauderfreudig wie nie: Sie erzählte von nicht allzu lustigen Begegnungen mit Fans (mehr dazu liest du hier). Aber in der Sendung ging es unter anderem um das Thema „Erster Kuss“ und Kerstin Ott erinnerte sich an ihren eigenen ersten Schmatzer – mit Schaudern.

Kerstin Ott erzählt von unangenehmem Erlebnis

Privat wie auch beruflich läuft es bei Kerstin Ott ausgezeichnet. Mit ihrer Ehefrau Karolina Köppen ist der Schlagerstar schon seit vielen Jahren glücklich lieert. Doch scheinbar lief es bei der „Die immer lacht“-Interpretin nicht immer so rund.

„Ich habe gerade an meinen allerersten Kuss gedacht – und der war echt schlecht“, erzählt sie in der „NDR Talk Show“. „Ja, also das war eher so ein Flüssigkeitsaustausch. Also ich habe sehr viel Flüssigkeit bekommen – oh, das ist super eklig“, gestand die Sängerin. Aber auch Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt verriet, dass sein erster Kuss eine Katastrophe war.

Kerstin Ott: Romantische Erinnerungen

Zum Glück sind die Zeiten der peinlichen Küsse längst vorbei. Der allererste Kuss sei zwar „sehr, sehr schlecht“ gewesen, doch ihre heutige Frau Karolina Köppen konnte direkt überzeugen. „Ich erinnere mich sehr gut daran. Und der war richtig gut“, berichtete Kerstin Ott über den ersten intimen Austausch mit ihrer heutigen Partnerin.

Seit 2017 ist das Paar verheiratet und lebt mit den beiden Töchtern von Karolina als glückliche Patchworkfamilie in Heide. Gemeinsam meistern sie das aufregende Leben der berühmten Schlagersängerin und genießen die Zeit mit ihrer Familie.

Schlagersängerin mit Herz

Kerstin Ott ist bekannt für ihre authentischen und gefühlvollen Schlager. Mit Hits wie „Die immer lacht“ und „Regenbogenfarben“ hat sie die Herzen ihrer Fans im Sturm erobert. Dabei verarbeitet sie immer wieder persönliche Erlebnisse und Erfahrungen. Mit ihrer Offenheit und ihrem Humor begeistert sie nicht nur ihre Ehefrau, sondern auch ihre Fans.

Trotz des Ruhms und der Bühnenauftritte bleibt Kerstin Ott bodenständig und offen. Sie hat bereits bewiesen, dass sie nicht nur eine großartige Sängerin, sondern auch eine liebevolle Ehefrau und Mutter ist. Und das lieben ihre Fans an ihr.