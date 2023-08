Kerstin Ott völlig fertig – plötzlich bittet sie um Rettung

Sie gehört zu den absoluten Überfliegern der deutschen Schlagerszene: Kerstin Ott begeistert mit ihren Liedern, wie „Ich muss dir was sagen“ oder „Regenbogenfarben“ Tausende Fans bei ihren Konzerten. Ohrwurm garantiert. Seit ihrem Durchbruch 2016 läuft es für die gebürtige Berlinerin wie am Schnürchen.

Und nicht nur musikalisch tobt sich Kerstin Ott gerne mal aus. Die Schlagersängerin arbeitet aktuell auch an ihrem Lifestyle. Wie sie vor ein paar Wochen bekannt gab, hat sie beispielsweise mit dem Rauchen aufgehört. Und auch sportlich ist sie sehr aktiv. Doch das hinterlässt Spuren.

Kerstin Ott meldet sich vom Joggen

Was einige nicht wissen: Kerstin Ott geht gerne auf Wandertour. In der Vergangenheit nahm sie ihre Fans auf Instagram des Öfteren mit und teilte zahlreiche Eindrücke mit ihnen. Die 41-Jährige scheint die Zeit in der Natur zu genießen, doch ihre Ausflüge sind auch ziemlich anstrengend. Da kann es schonmal sein, dass sie an ihre körperlichen Grenzen kommt.

Und auch Joggen gehört wohl zu ihren bevorzugten Sportaktivitäten. Am Dienstag (8. August 2023) meldet sich die „Immer lacht“-Interpretin aus dem Wald bei ihren Followern. Doch sie scheint alles andere als glücklich zu sein. Im Sportoutfit und mit Käppi auf dem Kopf verzieht die 41-Jährige das Gesicht und schaut gequält drein. Was ist denn da los?

„Joggen ist meine Leidenschaft“

Doch es gibt Entwarnung: Kerstin Ott geht es gut! Na ja, zumindest so gut, wie es einem beim Joggen halt gehen kann. Denn wie es scheint, ist die Sängerin etwas aus der Puste. Zu dem Selfie schreibt sie mit einem ironischen Unterton in ihrer Story: „Joggen ist meine Leidenschaft. Falls mich jemand mit einem Sauerstoffzelt retten möchte: Ich bin in den Kreistannen.“

Ob sie es noch ohne Sauerstoffzelt nach Hause geschafft hat, bleibt offen. Doch da Kerstin Ott eine geübte Läuferin ist, müssen sich die Fans wohl keine Sorgen machen.