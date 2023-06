Sie gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen hierzulande: Kerstin Ott begeistert mit ihren Liedern, wie „Ich muss dir was sagen“ oder „Regenbogenfarben“ Tausende Fans bei ihren Konzerten. Was diese besonders an ihr schätzen: Sie gilt als nahbar und legt immer wieder Wert darauf, ihren Anhängern etwas zurückzugeben.

2016 gelang Kerstin Ott mit ihren absoluten Hit „Die immer lacht“ der Durchbruch hierzulande. Seither füllt sie große Hallen und stürmt mit ihren Liedern die deutschen Charts. Doch die Konkurrenz ist groß. Die Schlagersängerin unterscheidet sich jedoch deutlich von Kolleginnen, wie Helene Fischer – und darauf ist sie auch stolz.

Kerstin Ott: Stichelei gegen Helene Fischer?

In einem Interview mit „Express.de“ spricht Kerstin Ott nun Klartext. Sie ist anders als die Meisten. Die Sängerin erzählt: „Ich hänge nicht am Trapez oder lasse mich vom Ventilator anhauchen. Ich bin eine nahbare Künstlerin, quasi ein Paradiesvogel in dieser Glitzerwelt. Deshalb gehe ich auch oft auf die Menschen zu. Man verbindet sich so sehr gut mit dem Publikum und ich möchte den Fans auch etwas zurückgeben.“

Schießt sie hier etwa gegen Helene Fischer? Zwar nennt sie ihren Namen nicht explizit, doch die Schlagersängerin ist wohl die Einzige, die singend am Trapez hängt und quer durch die Hallen fliegt. Ihre Bühnenshows sind schließlich ihr Markenzeichen. Damit scheint sich Kerstin Ott allerdings so gar nicht zu identifizieren.

Kerstin Ott mit deutlichen Worten

Der ein oder andere dürfte sich bei dieser Aussage aber eine Frage stellen: Hat Kerstin Ott nicht sogar ein Lied mit Helene Fischer? Die beiden Künstlerinnen haben in der Tat ein paar gemeinsame Auftritte gehabt, wo sie „Regenbogenfarben“ zusammen singen.

Doch wieso das Ganze? In dem Interview erklärt die Berlinerin das so: „Ich habe es nie drauf angelegt, dass ich mit solchen Stars zusammen singe, das hat sich so ergeben. Ich denke, wenn man seine Arbeit gut macht, sich Mühe gibt, dann funktionieren neue Sachen.“

