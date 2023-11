Kerstin Ott zeigt blutige Bilder – Fans trauen ihren Augen kaum! „Das ist echt grausam“

Dieser Anblick ist wohl nichts für schwache Nerven!

Am Mittwochmorgen (8. November 2023) veröffentlicht Kerstin Ott auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das es wirklich in sich hat. So haben ihre Fans Kerstin Ott wohl noch nie gesehen.

Was auf den ersten Blick erschreckend wirkt, hat aber eine ernste Botschaft, welche die Sängerin mit ihrer Community teilen möchte.

Kerstin Ott postet blutiges Foto

Auf dem Instagram-Bild sieht man den Schlagerstar mit ernster Miene und starrem Blick in die Kamera blicken. So weit nichts Besonderes. Doch was die „Regenbogenfarben“-Interpretin in der Hand hält, dürfte wohl viele ihrer Fans schockieren. Kerstin Ott lässt sich mit einem blutigen, toten Ferkel ablichten.

Mit diesem erschreckenden Bild möchte die Sängerin auf das Tierleid durch mangelhafte Haltung aufmerksam machen. Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Peta will die gebürtige Berlinerin dazu motivieren, sich pflanzlich zu ernähren. Unter dem Instagram-Foto schreibt sie:

„Ich war schon lange vegetarisch, doch mir hat das nicht gereicht. Warum trinke ich Muttermilch von einer Kuh? Das ist nicht richtig. Die Haltung der Tiere ist zum Großteil eine Schande. Sie ist ungesund. Und sie ist nicht zeitgemäß. Jeder sollte immer das tun dürfen, was er für richtig hält. Ich habe mich bewusst und sehr glücklich vor einigen Monaten entschieden Vegan zu sein.“

Kerstin Ott: Fans können kaum hinsehen

Während einige Fans der Sängerin die Kampagne feiern und die gleiche Einstellung haben wie Kerstin Ott, sind andere nicht sonderlich begeistert von dem Anblick. Die Kommentare sprechen Bände:

„Ich finde deinen Gedanken und dein Anliegen gut, aber die Fotomontage dazu nicht passend. Kein totes Tier sollte für unsere Anliegen genutzt werden. Eine Zeichnung würde auch reichen. Skandalbilder finde ich unseriös.“

„Das ist echt grausam.“

„Mit so was tut sich unsere liebe Kerstin keinen Gefallen. Einfach bei der tollen Musik bleiben.“

„Mich erschreckt viel mehr, das Foto von dir. Ich werde definitiv nicht auf vegan umsteigen. Aber das soll jeder für sich entscheiden.“

Andere finden Kerstin Otts Foto jedoch gut. „Wunderbares Statement, danke für deine Stimme – im doppelten Sinne“, schreibt eine Nutzerin. Eine weitere kommentiert: „Wahre Worte, Kerstin! Und nichts als die Wahrheit! Über die Dinge, die du ansprichst.“